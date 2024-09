Premiumschutz mit Rabatt für Humanmediziner:innen

„In einer Zeit, in der maßgeschneiderter Schutz und Premiumleistungen gefragter sind denn je, gehen wir mit unserem Ärzterabatt-Modell neue Wege, um Humanmedizinern und ihren Familien erstklassige Versicherungslösungen zu bieten.“

Olaf Engemann, Vorstand für Vertrieb und Marketing SDK

Die Süddeutsche Krankenversicherung a. G. (SDK) ist bekannt für ihre erstklassigen Versicherungsangebote, die ihren Mitgliedern Schutz auf höchstem Niveau bieten. Mit Blick auf potenzielle Neukunden aus dem Bereich Humanmedizin kommt schnell der Gedanke an spezielle Arzttarife auf. Doch die SDK hat hier eine besondere Lösung, um die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen Zielgruppe zu erfüllen

Anstelle von speziellen Arzttarifen, die häufig mit einem abgespeckten Leistungsspektrum verbunden sind, bietet die SDK ihre regulären Tarife, die an sich schon Premiumleistungen enthalten, auch im Bereich Humanmedizin an und gewährt hier einen Ärzterabatt in Höhe von 20 Prozent.

DER ÄRZTERABATT ALS INNOVATIVE LÖSUNG

Der Ärzterabatt beträgt aktuell 20 Prozent auf die stationären Wahlleistungen sowie die ambulanten Bausteine. Ärztinnen und Ärzte erhalten somit ein bewährtes Premium- Produkt zu einem äußerst attraktiven Beitrag.

Ein weiteres Highlight: Der gewährte Rabatt gilt nicht nur für Humanmediziner selbst, sondern auch für ihre in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen. Ehegatten, Lebensgefährten, Lebenspartner und sogar Kinder können von diesem exklusiven Angebot profitieren. Und das sogar auch dann, wenn diese Personen selbst keine Mediziner sind.

GROSSES VERSICHERUNGSKOLLEKTIV FÜR STABILE BEITRÄGE

Eine weitere wichtige Überlegung betrifft die verlässliche Beitragskalkulation der SDK. Statt auf separate Kleinkollektive für Premiumkunden zu setzen, bilden alle Versicherten, auch Ärztinnen und Ärzte, ein gemeinsames großes Kollektiv. Dies ermöglicht einen optimalen Risikoausgleich innerhalb der gesamten Versichertengemeinschaft über einen längeren Zeitraum hinweg. Diese traditionelle und über lange Jahre bewährte seriöse Beitragskalkulation gehört zur Philosophie der SDK – eine Philosophie, die langfristige Sicherheit, Qualität und stabile Beiträge garantiert.

