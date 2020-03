Warum sollte man eine Pflegezusatzversicherung abschließen?

Stephan Schinnenburg: Die staatliche Pflegeversicherung deckt die Kosten, die etwa bei der Inanspruchnahme einer Pflegekraft anfallen, nur zu einem Drittel. Eine Pflegezusatzversicherung soll diese Finanzierungslücke schließen beziehungsweise nahezu decken und sichert damit grundlegende gesundheitliche Veränderungen im Alter ab. Diese Form der Absicherung ist Pflichtbestandteil einer umfassenden Altersvorsorge. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung zukünftig weiter steigen wird. So werden statistisch gesehen jede zweite Frau und jeder dritte Mann pflegebedürftig. Pflegefälle kommen somit in jeder Familie vor.

Welche Auswirkungen haben in diesem Zusammenhang politische Reformen wie PSG II?

Stephan Schinnenburg: PSG II und die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade bringen durchaus positive Neuerungen mit sich. Zum Beispiel profitieren Demenzkranke von dem nun verbesserten Einstufungsverfahren. Allerdings suggeriert die Politik den Menschen nach wie vor, dass eine private Pflegevorsorge nicht notwendig sei. Das halten wir angesichts der erheblichen Finanzierungslücke beim Thema Pflege für unverantwortlich.

Welche Leistungen sollte eine Pflegezusatzversicherung enthalten?

Stephan Schinnenburg: Sie sollte die ambulante Pflege im Eigenheim abdecken und die Finanzierung eines Pflegeheimplatzes unterstützen. Darüber hinaus sollte die Versicherung eine Dynamisierung vorsehen und weltweit leisten. Das alles sowie die Beitragsbefreiung ab Pflegegrad 1 bietet unsere DFV-DeutschlandPflege, die von der Stiftung Warentest jüngst erneut als Testsieger ausgezeichnet wurde.

Welche Vorteile bieten Sie Maklern bei der Vermittlung von Pflegezusatzversicherungen?

Stephan Schinnenburg: Wir stellen Maklern eine Vielzahl an digitalen Unterlagen und Hilfs- mitteln für das Kundengespräch zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem digitale Abschlussstrecken, um so das von Amazon gewohnte Kaufgefühl vermitteln. Dank unseres „Alles drin“-Prinzips muss der Kunde nicht entscheiden, was er versichert, sondern nur, in welcher Höhe. Es ist mit der DFV-DeutschlandPflege Flex aber auch möglich, den Tarif an den individuellen Bedarf anzupassen.

(DFV/MG)