Passender Schutz für (fast) jeden!

BERUFSUNFÄHIGKEIT – DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

Wer seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, muss mit finanziellen Einbußen rechnen, die die Existenz gefährden können. Statistisch gesehen wird jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland – laut Informationen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherer (GDV) – im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Das BU-Risiko betrifft sowohl körperlich Tätige als auch den vermeintlich gefahrlosen Bürojob.

DAS SI WORKLIFE KONZEPT

SIGNAL IDUNA bietet im Rahmen der aktuellen Produktgeneration die starke Berufsunfähigkeitsversicherung SI Work- Life EXKLUSIV und die umfassende Grundfähigkeitsversicherung SI WorkLife KOMFORT jeweils in zwei Leistungsstufen an. So gibt es Lösungen zu attraktiven Beiträgen für Angestellte, Beamte und auch für körperlich Tätige. Bereits Kinder ab zehn Jahren können versichert werden, aber auch Studenten, die bei uns bis 2.000 Euro monatliche Rente absichern können, entscheiden sich gerne für SI WorkLife. Und auch das Trio „Dynamik, garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall und Nachversicherungsgarantien“ zeigt bei der augenblicklichen Inflationsrate seine besondere Stärke!

Mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis gehören die Tarife für viele Berufe ganz oben auf den Zettel von Biometrie-Berater: innen. Umso mehr, da die SIGNAL IDUNA zum Januar mit einem Produkt- Update noch eine Schippe draufgelegt hat. So wurde die Nachversicherungsgarantie zum Beispiel um verbesserte Erhöhungsmöglichkeiten für Berufsstarter erweitert und die Ausübungsfrist von sechs auf zwölf Monate verlängert. Ferner können Beamte sich zum Beispiel über erhöhte Absicherungsgrenzen und speziell Feuerwehrbeamte über eine verbesserte Feuerwehr- Dienstunfähigkeitsklausel freuen.

TORBEN WAMSER