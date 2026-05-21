Optionstarife neu gedacht

„Mein Geld“ im Gespräch mit Mattihas Gaißer, Key Account Manager und Trainer BDVT bei der Hallesche Krankenversicherung, über die neue Optionswelt der privaten Krankenversicherung und ihren besonderen Nutzen für junge Menschen

Was genau versteht man unter der Optionswelt in der privaten Krankenversicherung und welchen Vorteil bietet sie jungen Menschen?

MATTIHAS GAISSER: Optionstarife und deren Optionsrechte können für Kunden von ganz zentraler Bedeutung sein. Gerade junge Menschen haben meist noch eine sehr überschaubare Gesundheitsakte, doch die Wahlmöglichkeit zwischen GKV und PKV ergibt sich oft erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Etwa wenn sie sich beruflich selbstständig machen oder als Angestellte das erforderliche Einkommensniveau erreichen.

Doch dann kann die eigene Gesundheitsakte schon wieder ganz anders aussehen und der Weg in die PKV versperrt sein. PKVBerater können mit Optionstarifen ihren Kunden schon heute die Tür zur PKV und damit zur Spitzenmedizin offenhalten. Alternativ mit Zusatzversicherungen für Personen, die dauerhaft in der GKV versicherungspflichtig bleiben.

Die Optionswelt der Hallesche beschränkt sich aber nicht nur auf Optionstarife, die den späteren Weg in die PKV erleichtern. Auch in unserer Vollversicherung bieten wir Optionsbausteine, um den Versicherungsschutz immer wieder flexibel an die persönliche Situation anpassen zu können. Eine Ausweitung des Versicherungsschutzes ist dann ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung problemlos machbar.

Welche besonderen Merkmale unterscheiden die Hallesche-Optionstarife STUDI.med und OPTI.free von anderen PKV-Angeboten am Markt?

MATTIHAS GAISSER: Unsere Optionstarife bieten eine im Marktvergleich äußerst hohe Flexibilität. Doch unser ganz besonderer USP liegt in dem einmalig einfachen Zugang, den wir Studenten mit STUDI.med beziehungsweise OPTI.free anbieten. Denn nie war es einfacher, angehenden Akademikern den Weg in die PKV zu ebnen. Und dies bei einem Unternehmen, welches schon seit Jahrzehnten zu den attraktivsten PKV-Vollversicherern am Markt zählt.

Ihre Kunden profitieren jetzt bereits ab Abschluss von Gesundheitsservices wie Videosprechstunde, Facharztservice oder Hallesche4u-App, also bevor sie überhaupt in die PKV wechseln. Was sind die Beweggründe?

MATTIHAS GAISSER: Wer sich für einen Optionstarif entscheidend muss unter Umständen viele Jahre warten bis sein Optionsrecht zum Tragen kommt. Mit unserem Serviceversprechen verschaffen wir unseren Kunden ganz automatisch schon ab dem ersten Tag einen erlebbaren Versicherungsschutz. Das beinhaltet viele wertvolle Services, die rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche verfügbar sind.

Vielen Dank für das Gespräch.