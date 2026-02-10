Kategorie wählen

Neuer Zahnzusatztarif der uniVersa: Leistungsstark und einfach im Handling

Der neue Zahnzusatzschutz der uniVersa bietet drei leistungsstarke Tarifstufen, eine Innovations- und Zukunftsgarantie und kann ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden

Mit dem Tarif uni-dent|Top hat die uniVersa Krankenversicherung eine neue Zahnzusatzversicherung für gesetzlich Versicherte und Heilfürsorgeberechtigte auf den Markt gebracht. In allen drei Stufen sind Zahnbehandlung, Inlays sowie Wurzel- und Parodontosebehandlungen zu 100 Prozent versichert. Ebenso werden bis zu 250 Euro pro Kalenderjahr für professionelle Zahnreinigung und Zahnprophylaxe sowie zusätzlich 250 Euro für Bleaching/Zahnaufhellung innerhalb von zwei Kalenderjahren übernommen.

Über drei Tarifstufen kann die prozentuale Erstattung mit 75, 90 oder 100 Prozent für höherwertigen Zahnersatz, Implantate, schmerzlindernde Maßnahmen sowie für Aufbissbehelfe und Knirscherschienen individuell festgelegt werden. Ein besonderes Highlight ist das einfache und verbraucherfreundliche Handling: So gibt es keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten, keine Abhängigkeit der Leistungen vom Zahnbonusheft und auch keine Pflicht zur Vorlage eines Heil- und Kostenplans.

Zudem sieht die neue Zahnzusatzversicherung der uniVersa keine tariflichen Preis-Leistungs-Verzeichnisse vor. Kieferorthopädie ist bis zum 21. Lebensjahr und nach einem Unfall bis zu 3.000 Euro mitversichert.

Über eine Innovationsgarantie passt sich der Schutz automatisch an, wenn in Zukunft neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden von der Schulmedizin anerkannt werden. Eine enthaltene Zukunftsgarantie sorgt zusätzlich dafür, dass die Leistungen im tariflichen Umgang erhalten bleiben, falls sich der Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung oder Heilfürsorge ändert.

