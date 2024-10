Neuer Markenauftritt der BarmeniaGothaer

Fundament bei der Entwicklung des neuen Markenauftritts der BarmeniaGothaer: der bereits während der Zusammenführung gelebte Grundgedanke der Gleichberechtigung der beiden Vorgängerunternehmen.

„Der Entwicklungsprozess der Marke war davon geprägt, die Stärken der Barmenia und der Gothaer auf Augenhöhe zu bündeln und in einen gemeinsamen Auftritt zu überführen. Dabei wollten wir an das in unserer Branche so wichtige Vertrauen und die Bekanntheit der Vorgängermarken anknüpfen und diese Basis modern und zukunftsorientiert weiterentwickeln“, so Frank Lamsfuß, der als Vorstand Vertrieb, Marketing und IT der BarmeniaGothaer die neue Marke verantwortet. Bereits die Schreibweise des Markennamens BarmeniaGothaer in alphabetischer Reihenfolge und ohne trennende Sonderzeichen dokumentiert diesen Leitgedanken.

Werte und Claim als Fundament der neuen Marke

Auf Basis zahlreicher Analysen, Kundenbefragungen sowie Interviews mit dem Vertrieb und dem Top-Management wurden drei Markenwerte als Kern der jeweiligen Erfolgsgeschichten und der zukünftigen Markenpositionierung definiert. Die Botschaften „menschlich – Partner ohne Wenn und Aber“, „passioniert – Wir entwickeln Bestlösungen“ sowie „zukunftsweisend – Wir gehen voran“ werden im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen. Sie kommen auch im Markenclaim zum Ausdruck: Weil Du wichtig bist.

„Der Claim bringt unsere Markenwerte emotional auf den Punkt. Er schafft Klarheit und Orientierung, um von Anfang an auszudrücken, wofür die BarmeniaGothaer steht und was die Menschen von ihr erwarten können“, erklärt Heiko Scholz, Marketingleiter der BarmeniaGothaer.

Logo und Designelemente mit hohem Wiederkennungseffekt

Zentrales grafisches Element der neuen Marke ist das Logo. Der Sparkle vereint die Markenwerte und ist sowohl einzeln als auch in Kombination mit dem Markennamen Ausdruck der Corporate Brand. Die dominierende Farbe des Markenauftritts ist dark blue, das für Solidität steht. Sie wird durch Akzentfarben ergänzt: sky blue, ein optimistischer, strahlender Farbton. Hinzu kommt Lavendel, das in der Versicherungsbranche einzigartig ist und eine Differenzierung zum Wettbewerb ermöglicht.

Weiß, als frischer und cleaner Farbton rundet als dritte Akzentfarbe die Farbpalette ab. Passend zum neuen Markenauftritt wurde eine eigens für die BarmeniaGothaer entwickelte Schrift entwickelt – die BG Sparkle Sans. Mit stabilen Geraden, harmonischen Bögen und dynamischen Schrägen vereint sie Nähe, Modernität und Dynamik.

Schrittweiser Rollout

Die neue Marke wird sukzessive an verschiedenen Kontaktpunkten sichtbar und erlebbar gemacht. Informationen zum Zusammenschluss und zur Marke sind ab sofort auf barmeniagothaer.de abrufbar. Live wird die neue Marke erstmals beim Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am 19. Oktober auf den Banden der BayArena zu sehen sein.

Einen prominenten Auftritt wird die neue Marke auch auf der diesjährigen DKM, der Leitmesse der Finanz- und Versicherungswirtschaft, am 29. und 30. Oktober haben. Der Markenlaunch, der durch den modernen Messestand besonders auffällig in Szene gesetzt wird, soll den Besucher*innen die neue Marke anschaulich präsentieren.

Die beiden Exklusivvertriebe der Barmenia und Gothaer treten zunächst weiterhin getrennt unter den bestehenden Marken Barmenia und Gothaer auf. Die Umstellung wird mittelfristig erfolgen.

Infos hier