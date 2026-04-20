Neuer Kfz-Tarif der uniVersa: Leistungsstarkes Baukastensystem

Mit dem Kfz-Tarif FLEXXdrive U2026 bietet die uniVersa eine neue Kfz-Versicherung an. Im Vergleich zum Vorgängertarif, der bereits in vielen Vergleichen Bestbewertungen erhielt, gab es weitere Leistungsverbesserungen. So sind jetzt Tierbissschäden an allen Teilen und für alle Fahrzeugarten mitversichert. Zudem gibt es einen Technologiezuschuss von 2.000 Euro, wenn nach einem Totalschaden oder Verlust eines Verbrennerfahrzeugs ein neues Elektro- oder Wasserstoffauto gekauft wird.

Schäden oder Diebstahl von Ladekarten bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sind bis 500 Euro mitversichert. Kundenfreundlich wurde auch die Neupreisentschädigung geregelt. Sie gilt jetzt nicht nur für Werksauslieferungen, sondern auch bei Tageszulassungen bis zu einem Monat nach Erstzulassung beim Händler sowie für Vorführwagen mit bis zu 500 km Laufleistung.

Neben 13 verschiedenen Selbstbeteiligungsstufen in der Kaskoversicherung kann der Versicherungsschutz über das modulare Bausteinsystem individuell und passgenau zusammengestellt werden. Auf Wunsch können hierzu optional sechs verschiedene Leistungsbausteine für Auslandsschutz, Rabattschutz, Kfz-Schutzbrief, Fahrerschutz, Werkstattservice und eine GAP-Deckung für Leasing- und kreditfinanzierte Fahrzeuge eingeschlossen werden. Für Zweitfahrzeuge werden als Sondereinstufung bis zu vier schadenfreie Jahre (SF4) ohne Mindestalter gewährt. Kinder können über eine Eltern-Kind-Reglung gleich mit bis zu zwei schadenfreien Jahren starten (SF2).

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