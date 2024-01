Neuer Aufsichtsrasvorsitzender bei der Ammerländer Versicherung

Über 30 Jahre lang war Helmut Oeltjendiers in den Gremien der Ammerländer Versicherung (AV) aktiv. Der Landwirt und Gärtner aus Petersfeld war seit 1993 zunächst ehrenamtlicher Vorstand der AV. Im Jahr 2007 hatte die Ammerländer Versicherung eine Unternehmensgröße erreicht, die einen Aufsichtsrat nötig machte, dessen Vorsitz wenige Jahre später Helmut Oeltjendiers übernahm.

Dieses Amt legte er am 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch nieder. „Ich habe miterlebt, wie die Ammerländer Versicherung vom kleinen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zu einem erfolgreichen bundesweit tätigen Unternehmen geworden ist. Und ich bin froh, dass ich meinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen konnte. Als ehrenamtlicher Vorstand, als Aufsichtsratsvorsitzender und hoffentlich noch eine Weile als Mitgliedervertreter“, sagte Helmut Oeltjendiers bei seiner offiziellen Verabschiedung am 10. Januar. Denn seinen Sitz in der Mitgliedervertreterversammlung möchte er auch weiterhin behalten.

Seinem Nachfolger wünschte Helmut Oeltjendiers für das Amt alles Gute sowie Mut und Weitsicht für anstehende Entscheidungen. Mit seiner Verabschiedung in der ersten Sitzung des Aufsichtsrates im neuen Jahr ging nämlich auch die Wahl eines neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates einher. Künftig wird das oberste Gremium der Ammerländer Versicherung von Rolf Hinrichs geführt. Sein Stellvertreter wird Gerold Eilers.

„Wir bedanken uns bei Helmut Oeltjendiers für seine jahrzehntelange Arbeit für die AV und freuen uns, dass er uns als Mitgliedervertreter noch weiter begleiten möchte“, sagte AV-Vorstandsvorsitzender Axel Eilers anlässlich der Sitzung. „Unsere Zusammenarbeit war stets geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Wir haben gemeinsam vieles auf den Weg gebracht, die Werte der AV mitgeprägt und die Ammerländer Versicherung zukunftsfähig aufgestellt. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nun blicken wir positiv auf das neue Geschäftsjahr und die Zusammenarbeit mit Rolf Hinrichs als neuem Aufsichtsratsvorsitzendem.“

Der Diplom Verwaltungswirt aus Westerstederfeld sitzt bereits seit 2019 im Aufsichtsrat der AV und will in seiner neuen Funktion als Vorsitzender die unternehmensstrategischen Entscheidungen prüfend und zukunftsorientiert begleiten.