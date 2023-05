Neue Vergleichssoftware: Ellen Ludwig jetzt bei comparit

Ellen Ludwig bringt langjährige Erfahrungen in Sachen Vergleichssoftware und Bewertung von Versicherern mit zu comparit. „Der Markt wird immer schneller, gleichzeitig werden die Produkte immer komplexer“, weiß sie aus Erfahrung. „Wir möchten eine neue Software entwickeln, die Maklern und Versicherern fundierte aber auch übersichtliche Hilfe im Abschluss und Beratung sowie zeitgemäße Technik bietet – einfach ein ganz neues Vergleichserlebnis.“

Ein Prototyp der neuen Software soll bis Ende 2023 entstehen. „Das Ganze wird so gestaltet, dass wir auf Basis des Prototyps schnell und unkompliziert die Software den Markterfordernissen anpassen können.“ Als CPO trägt sie die Verantwortung für die Entwicklung der neuen Software: „Ich freue mich sehr, zusammen mit dem Geschäftsführer Matthias Brauch und dem gesamten Team der comparit etwas Neues aufzubauen und damit den Markt zu überzeugen“.

Comparit wurde zum 1. Januar 2023 in Königstein/Taunus mit dem Ziel der Entwicklung einer neuen unabhängigen Vergleichssoftware für Makler und Versicherer gegründet Die Mehrheit der Anteile gehört den Mitarbeitern, der Rest ist unter verschiedenen Maklerpools aufgeteilt.

Zur Person: Ellen Ludwig ist seit 30 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Die studierte Diplom-Mathematikerin und Aktuarin war dabei zwischen 1991 bis 2008 in verschiedenen, teils leitenden, Positionen hauptsächlich in der Leben-, Kranken- aber auch Sachversicherung tätig. Später ging sie für einige Jahre in die Unternehmensberatung, bevor sie ab 2013 für Ascore als Geschäftsführerin Produktanalysen und Unternehmensbewertungen entwickelte und ab 2018 bei Softfair die Personenversicherung verantwortete.

Kontakt: Ellen Ludwig | +49 176 608 29 634 | el@comparit.de