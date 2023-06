Neue Tarifgeneration in der bKV

Mit den neuen Budgettarifen BudgetSelect führte die Nürnberger Versicherung eine neue Generation der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) am Markt ein. Die Tarife zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität, Kostentransparenz und unschlagbare Vorteile für die Belegschaft aus.

WIE FUNKTIONIERT EIN BUDGETTARIF?

Mit den neuen Budgettarifen der Nürnberger ist das Unternehmen mit seinen bKVLeistungen bis ins Detail flexibel. Die Mitarbeiter können innerhalb des Budgets alle Leistungen individuell nach ihren Bedürfnissen in Anspruch nehmen. Die Tarife gibt es in vier Budgetstufen von 300, 600, 900 und 1.200 Euro jeweils mit und ohne Zahnersatz. Alle Budgettarife können mit dem Stationärbaustein die Budgettarife ohne Zahnersatzleistung zusätzlich mit den Zahnersatzbausteinen kombiniert werden.

WAS HAT DAS UNTERNEHMEN VOM BUDGETTARIF?

Mit der bKV gibt es ein wirksames Instrument für Unternehmen, sich auf dem Arbeitsmarkt ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Man präsentiert sich den Mitarbeitern als fürsorglicher und sozial engagierter Arbeitgeber, was die Belegschaft auch emotional an das Unternehmen bindet. So sinkt die Fluktuation, Mitarbeiterbindung und Motivation steigen signifikant. Eine bKV wirkt nachhaltig, sie ist eine Alternative zur Gehaltserhöhung oder zum Dienstwagen. Die Kosten für eine bKV sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar.

WAS HAT DER MITARBEITER VOM BUDGETTARIF?

Eine bKV bietet einen privaten Zusatzschutz als Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Beim Budgettarif gibt es weder Gesundheitsprüfung noch Wartezeit. Ein weiterer großer Vorteil: Familienangehörige können kostengünstig mitversichert werden. Der Arbeitgeber übernimmt die Beiträge komplett, für die Belegschaft ist der Versicherungsschutz beitragsfrei.

GIBT ES WEITERE SERVICES?

Die Nürnberger sieht sich als Gesundheitspartner ihrer Kunden und bietet Gesundheitsservices wie Coaching-Programme und Videosprechstunden an. Mit der bKV können diese Angebote auch von Familienangehörigen kostenlos genutzt werden.

AUSGEZEICHNETE BEWERTUNGEN

Im Focus-Money-Rating September 2022 erreichte die bKV der Nürnberger sowohl bei den Baustein- als auch mit den Budgettarifen die Note „hervorragend“.

NÜRNBERGER