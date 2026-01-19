Neue degenia Hausratversicherung T26:

Unter dem Leitmotiv „sicher wohnen, sicher online“ kombiniert der neue Tarif bekannte Leistungsbausteine mit modernen Inhalten rund um Nachhaltigkeit, Eigentumsschutz und digitale Risiken. Darüber hinaus basiert die Hausratversicherung T26 auf einem durchgeschriebenen Bedingungswerk, das die Leistungen transparent darstellt und Vermittlern sowie Kunden zusätzliche Orientierung bietet.

Erweiterte Leistungen für mehr Absicherung

Ein zentrales Merkmal des T26 ist die beitragsfreie Mitversicherung unbenannter Gefahren im optimum-Tarif. Damit können auch Schäden abgedeckt werden, die nicht ausdrücklich in den Versicherungsbedingungen benannt bzw. ausgeschlossen sind.

In den Tarifen premium und optimum entfällt die Mindestwindstärke bei Sturmschäden. Darüber hinaus umfasst der Versicherungsschutz Brand, Blitzschlag sowie Sturm und Hagel auf dem Versicherungsgrundstück – ein wichtiger Vorteil insbesondere für Eigenheimbesitzer.

Nachhaltige Wohnkonzepte berücksichtigt

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der T26. Balkonkraftwerke sind in allen Tarifvarianten (classic, premium und optimum) beitragsfrei mitversichert. Im optimum gilt dies auch für E-Ladestationen. Außerdem werden in den Tarifen premium und optimum die Mehrkosten für energetisch modernisierte Haushaltsgeräte berücksichtigt. Der Diebstahl von Balkonkraftwerken ist im optimum eingeschlossen.

Zusätzlicher Schutz bei Naturgefahren

Bei Einschluss der Weiteren Elementargefahren bietet der T26 beitragsfreien Versicherungsschutz für:

Nässeschäden durch Witterungsniederschläge (Regen- oder Schmelzwasser) im optimum-Tarif

Weitere Naturgefahren auf dem Versicherungsgrundstück in den Tarifen premium und optimum

Ergänzt wird der Leistungsumfang durch eine beitragsfreie Konditionsdifferenzdeckung im optimum

Neue optionale Zusatzbausteine: Service und Cyber

Der T26 kann durch zwei neue Zusatzbausteine ergänzt werden:

Haus- und Wohnungsschutzbrief für schnelle organisatorische Unterstützung bei Notfällen im Haushalt wie z. B. Schlüsseldienst, Rohr- und Elektroservice, Heizungs-Installateur, Schädlingsbekämpfung etc.

Cyber-Paket, das Schutz bei Online-Betrug, Identitätsmissbrauch und weiteren digitalen Risiken bietet.

Beide Bausteine sind in den Tarifen premium und optimum verfügbar.

„Bei der Entwicklung unserer neuen Hausratversicherung T26 war uns besonders wichtig, einen Versicherungsschutz zu schaffen, der sich an den realen Anforderungen moderner Haushalte orientiert – sowohl im privaten als auch im digitalen Umfeld und nachhaltige Wohnkonzepte, etwa Balkonkraftwerke oder E-Ladestationen berücksichtigt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Makler zeitgemäßen Schutz überzeugend vermitteln können und unsere Kunden gut abgesichert und beruhigt in ihren Alltag starten“, erklärt Halime Koppius, Vorstand der degenia Versicherungsdienst AG.

Die neue Hausratversicherung T26 ist ab sofort für alle Mandanten abschließbar.

