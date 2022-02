Nachhaltig und fair – die Vollversicherung der SDK

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit stellt die SDK die Mitgliederorientierung in den Fokus und legt größten Wert auf eine nachhaltige Tarifkalkulation. Der Versicherungsschutz muss ein Leben lang bezahlbar und leistungsstark bleiben – mit Blick auf das Angebotsspektrum, in Bezug auf die Qualität sowie hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Diesen Anspruch lebt die SDK. Die unabhängige Rating-Agentur Assekurata attestiert ihr regelmäßig sehr gute Beitragsstabilität – so erst kürzlich geschehen mit der Bewertung von 1,1 – und lobt auch die gute Kundenzufriedenheit. Die SDK-Vollversicherung bietet damit glänzende Aussichten für den Vertrieb. Bis Ende 2022 wird es in den Tarifen von GesundheitsFAIR keine Anpassungen geben. Gerade im Jahresendgeschäft ein wichtiges und gutes Verkaufsargument!

DAS GEWISSE EXTRA – NACHHALTIG MEHR LEBENSQUALITÄT DURCH ZUSÄTZLICHE GESUNDHEITSANGEBOTE

Die neue Vollversicherung der SDK wurde bewusst unter dem Leitgedanken „Gesundheit fair absichern“ entwickelt. Die SDK als Gesundheitsspezialist begleitet ihre Kunden ein Leben lang und möchte über den Krankheitsfall hinaus für sie da sein. Deshalb bietet sie umfassende Betreuungsprogramme bei bestimmten Krankheitsbildern und zusätzliche Unterstützung von A wie Atemwegserkrankungen bis Z wie Zweitmeinung. Ergänzt wird dieses Spektrum durch eine kompetente Gesundheitsberatung, die an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht sowie telemedizinische Angebote und einen Facharzttermin-Service.

Das Deutsche Gesundheitssystem ist mit seinen zwei Säulen aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung eines der besten der Welt. Die SDK trägt durch ihr nachhaltig kalkuliertes und leistungsstarkes Tarifwerk dazu bei. Und mit ihrer flexiblen Vollversicherung GesundheitsFAIR steht sie ihren Versicherten als starker Partner in allen Gesundheitsfragen das ganze Leben lang zur Seite – eben nachhaltig und fair.

SDK