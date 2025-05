MRTK; Cybermarkt 2025 – wichtige Erkenntnisse und Hintergründe

Der MRTK Cybermonitor 2025 gibt tiefgehende Einblicke in die aktuelle Lage des Cybermarktes. Im Rahmen einer deutschlandweiten Befragung von Maklern und Mehrfachagenten, die gewerbliche Cyberversicherungen vermitteln, wurden die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Versicherungsmarkt für Cyberschutzprodukte analysiert.

Die Zahl abgelehnter Anträge steigt auf 31 %, was das gestiegene Risiko für Versicherer widerspiegelt. Dies könnte auf eine zunehmende Sensibilisierung und strengere Richtlinien im Bereich der Cyberrisiken hindeuten.

Die Plätze 3 und 4 teilen sich HDI und Allianz, die ihre Positionen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestärkt haben. Beide Unternehmen konnten ihren Anteil in der Maklergunst um über 50 % steigern.

Die Insolvenzen der Versicherer Element und Cogitanda haben für viele Makler spürbare Auswirkungen. Rund ein Drittel der befragten Makler geben an, dass sie durch diese Insolvenzereignisse in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt wurden.Zur vollständigen Studie“Der Cybermarkt ist riesig, genauso wie die Hoffnung in den Vertrieb. Wir möchten mit dem Cyber-Monitor wichtige Hintergründe liefern, warum Makler sich noch schwer tun.“

Sichern Sie sich umfassende Erkenntnisse zum Cybergeschäft! Der komplette MRTK Cyber-Monitor 2025 ist ab sofort verfügbar.

Infos hier