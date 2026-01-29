Kategorie wählen

MMM 2026: Your place to be!

 

Am 21. April heißt es in München: Bühne frei für Ihren Vermittlererfolg! Auf der MMM treffen sich die entscheidenden Macher, Vordenker und führenden Köpfe der Finanz- und Versicherungswelt. Wer vorne mitspielen will, sollte hier nicht fehlen. Tragen Sie sich den Termin also fest ein – denn an einem einzigen Messetag holen Sie sich frische Ideen, wertvolles Know-how und konkrete Mehrwerte für Ihr Business.

Jetzt kostenfreies Ticket sichern!

Große Namen. Starke Geschichten. Echte Impulse.

Mit Jörg Kukies, ehemaliger Finanzminister, Felix Brych, internationaler Fußballschiedsrichter, und Christoph Heusgen, Diplomat und Co-Chairman des St. Gallen Symposiums, stehen drei prominente Star-Redner auf der Bühne, die Einblicke geben, die man sonst nicht bekommt – von Insights in die Machtzentren Europas über Entscheidungsstrategien im digitalen Sport bis zu Herausforderungen für Europa und Deutschland.

Wissen, das Sie weiterbringt – inklusive IDD-Stunden

In rund 100 Fachvorträgen erwarten Sie frische Impulse erfahrener Branchenexperten aus Vertrieb, Technologien, Versicherungsprodukte, Investment, Recht, Immobilien und Mentale Gesundheit. Einsteigern und Interessierten steht auch dieses Jahr wieder das Newcomer Forum zur Verfügung. Der perfekte Rahmen, um den Beruf des Vermittlers näher kennenzulernen und sich wertvolle Tipps erfolgreicher Makler abzuholen. Viele Vorträge sind IDD-zertifiziert – so verbinden Sie Inspiration mit Pflichtprogramm und füllen ganz nebenbei Ihr Weiterbildungskonto.

Entdecken. Vergleichen. Abschließen.

Bei 150 Ausstellern informieren Sie sich über neue Produkttrends, lassen sich persönlich beraten und knüpfen wertvolle Kontakte. Natürlich ist auch die Fonds Finanz mit allen Sparten vertreten – genauso wie ihre starken Kooperationspartner. Sichern Sie sich z. B. attraktive Leasing-Angebote namhafter Autohersteller zu exklusiven Messekonditionen oder nutzen Sie die zahlreichen Sonderaktionen der Aussteller.

Genuss, Networking & legendärer Ausklang

Für hervorragende Verpflegung während der Messe ist gesorgt – und am Abend wartet das nächste Highlight: die legendäre Messeparty im Promiclub P1. Stoßen Sie gemeinsam mit Kollegen auf einen erfolgreichen Messetag an. Der Eintritt ist im kostenfreien Messeticket bereits enthalten.

Weitere Infos rund um die Messe und die kostenfreie Anmeldung finden Sie hier!

