Mit Zusammenschluss und Maklerfokus in die Zukunft

Im September 2024 vollzog sich der Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer zur BarmeniaGothaer, einem strategischen Schritt, der insbesondere den Maklervertrieb stärkt. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 traten gemeinsame Führungsstrukturen in Kraft: Michael Albrecht, bisher bei der Barmenia tätig, übernahm die Leitung des Makler- und Kooperationsvertriebes und bildet hier für den Vertrieb eine Doppelspitze gemeinsam mit Simon Röwer, der die Leitung des Bereichs Makler Unternehmerkunden Komposit übernahm und als Vorstand der Gothaer Vertriebsservice AG agiert. Damit wurde die Integration beider Maklerstrukturen nicht nur organisatorisch, sondern auch kulturell erfolgreich begleitet. Der Zusammenschluss vereint die komplementären Stärken beider Häuser, was nicht nur eine breitere Produktpalette, sondern auch mehr Service-, Entwicklungs- und Innovationskraft mit sich bringt. Für Makler bedeutet dies konkrete Vorteile: Ein umfassenderes Produktportfolio, gesteigerte Servicequalität und langfristige Stabilität. Die Marke BarmeniaGothaer steht für Menschlichkeit, Leidenschaft und Zukunftsorientierung – Werte, die auch den Maklern nahegebracht werden sollen.

PRODUKTINNOVATIONEN FÜR MAKLER UND KUNDEN

Der Zusammenschluss zeigt sich besonders stark in der Produktwelt. So wurde die Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) flexibel an Zielgruppenbedarfe, besonders für Mediziner, angepasst. Damit ermöglicht sie einen einfacheren Zugang für Assistenzärzte, da für Nachwuchs-Medizinier kein Fragebogen zur konkreten Berufsgruppen- Einstufung mehr erforderlich ist. Darüber hinaus gibt es einen speziellen Aktions- Kurzantrag für Mediziner.

Mit der Work-Life-Balance-Option können Kunden ihre BU-Rente individuell an reduzierte Arbeitszeiten anpassen, zum Beispiel bei Teilzeit, Sabbatical oder Pflege von Angehörigen. Eine Karrieregarantie ermöglicht eine Erhöhung der Rente auf bis zu 6.000 Euro monatlich, bei Ärzten sogar auf 7.500 Euro, und die SBU beinhaltet kurze Abfragezeiträume, leistungsstarke AU-Klauseln sowie befristetes Überbrückungsgeld bei ärztlicher Prüfung. Auch die Kosten für psychotherapeutische Kriseninterventionen werden übernommen.

Für Beamte bietet die BarmeniaGothaer die Genau-für-Sie-Beamtenabsicherung. Sie umfasst unbegrenzte Gebührenordnung, Kostenübernahme für Brillen und Kontaktlinsen bis 400 Euro alle zwei Jahre und volle Absicherung aller ambulanten Vorsorgeuntersuchungen. Ergänzend sorgt der umfangreiche Beihilfeergänzungstarif (GEP) dafür, dass Beamte auch bei speziellen Versorgungslücken rundum abgesichert sind.

Im Gewerbebereich profitieren Makler und Kunden vom Schutz in der Gewerbe- Protect, einem modularen Versicherungskonzept für Gewerbetreibende. Es deckt alle wichtigen Risiken ab – von Betriebshaftpflicht über Gebäude- und Inhaltsversicherung bis hin zu Cyber-Risiken. Durch den modularen Aufbau können Verträge individuell zusammengestellt, angepasst und digital abgeschlossen werden. Ein schnelles, digitales Underwriting mit direkter Annahmeentscheidung sorgt für

effiziente Bearbeitung und hohe Kundenzufriedenheit.

STARKE ZAHLEN UND SOLIDE BASIS

Das Geschäftsjahr 2025 schloss die BarmeniaGothaer mit hervorragenden vorläufigen Ergebnissen ab: Beitragseinnahmen von 9,3 Milliarden Euro, ein Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und eine Eigenkapitalbasis von rund 2,07 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote betrug 201,1 Prozent, und das Beitragswachstum lag über dem Marktniveau. Die Ratingagentur S&P Global Ratings bestätigte das „A“-Rating und den Ausblick „positiv“.

TECHNOLOGISCHE TRANSFORMATION UND ZUKUNFTSAUSRICHTUNG

Seit 2025 setzt die BarmeniaGothaer auf datengetriebene KI-Lösungen in der Schadenbearbeitung. Der neue Geschäftsbereich Data & AI im Gothaer Schaden-Service- Center ermöglicht prädiktive und generative KI-Anwendungen, um Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

VERTRIEBSINTEGRATION ALS ERFOLGSFAKTOR

Simon Röwer und Michael Albrecht verantworten gemeinsam die Betreuung von über 12 000 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern und begleiten die Makler in der Transformationsphase. Einen erfolgreichen gemeinsamen Auftritt lieferten die beiden dabei auf der DKM 2025. Dieser stand unter dem Motto „Erfolg beginnt mit echten Gesprächen“, was die gemeinsame Strategie mit Blick auf die Zukunft widerspiegelt. Der Fokus im Rahmen des Zusammenwachsens liegt dabei auf praxisnahen Konzepten und direkter Unterstützung der Vertriebspartner. Hierbei stellt sich das Unternehmen breit auf: mit mehr als 250 Versicherungslösungen und Ansprechpartnern in fast jeder Region Deutschlands.

FAZIT

Mit dem Zusammenschluss ist ein Unternehmen entstanden, das durch komplementäre Stärken, technologische Innovationskraft und strategische Produktvielfalt bestens für die Zukunft aufgestellt ist. Von flexiblen BU-Lösungen über maßgeschneiderte Beamtenabsicherung bis hin zu modularen Gewerbeprodukten – Makler und Kunden profitieren von einem modernen, innovativen Versicherer, der Menschlichkeit und Zukunftsorientierung konsequent miteinander verbindet.

