Mit Weitblick den Ruhestand planen

Für Kundinnen und Kunden ist die Entwicklung einer Einkommensstrategie für das Alter enorm wichtig. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie im Ruhestand ein Alterseinkommen in Höhe des bisherigen Nettoeinkommens generiert werden kann, um dadurch den bisherigen Lebensstandard halten zu können. Die Kombination von sofort beginnender Rente und fondsgebundenen Lebensversicherungen ist häufig die passende Lösung.

Die sofort beginnende Rente sollte genutzt werden, um die laufenden, relativ fixen Ausgaben wie beispielsweise für Miete, Mobilität oder Lebenshaltung mit entsprechenden laufenden Einnahmen zu decken. Dabei stehen nicht die Erträge oder die Rendite, sondern die Risikoabsicherung gegen die Langlebigkeit im Vordergrund. Hierfür bietet sich besonders eine Rente wie FREELAX SOFORT an, die vollgarantiert ist, also lebenslang in voller Höhe garantiert ist. Standard Life bietet seit der letzten Rentenzinserhöhung auf 2,75 Prozent eine der höchsten vollgarantierten Renten im deutschen Markt an.

Es sollte aber nicht mehr verrentet werden, als für die vollumfängliche Deckung der fixen Ausgaben notwendig ist. Das übrige Kapital sollte auch im Alter weiter renditeorientiert investiert bleiben. Hier bietet sich eine fondsgebundene Lebensversicherung wie WeitBlick von Standard Life an. WeitBlick kann bis zum Endalter 100 abgeschlossen werden und bietet dadurch lebenslang mit einer hochwertigen Fondsauswahl eine attraktive Anlagemöglichkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die hohe Flexibilität. Kundinnen und Kunden haben jederzeit Zugriff auf ihr Geld und können es innerhalb weniger Tage aus dem Vertrag entnehmen. Dadurch ist es problemlos möglich, spontane, über die laufenden Fixkosten hinausgehende Ausgaben zu tätigen. Sollten sich die fixen Ausgaben einmal verändern, kann die Einkommensstrategie mit einem automatisierten Auszahlplan und monatlichen, viertel- oder halbjährlichen Auszahlungen angepasst werden. Zusätzlich ist es mit einer fondsgebundenen Lebensversicherung möglich, Vermögen steueroptimiert an nachfolgende Generationen zu übertragen.

STANDARD LIFE