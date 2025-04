Mehrwert für Selbstständige bei der uniVersa

Selbstständige arbeiten selbst und ständig. Umso wichtiger ist der finanzielle Schutz bei Berufsunfähigkeit (BU). Die uniVersa hat ihr Angebot erweitert. So verzichtet sie bei Selbstständigen mit weniger als zehn Mitarbeitern oder mit akademischer Ausbildung und mindestens 90-prozentiger Bürotätigkeit auf eine sonst am Markt übliche Umorganisation. Im Premiumschutz wird bei schweren Krankheiten, etwa Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall, eine Soforthilfe in Höhe von zwei Jahresrenten bezahlt.

Zudem ist dort eine Umorganisationshilfe bis 30.000 Euro mitversichert. Der gewählte BU-Schutz lässt sich ohne erneute Gesundheitsprüfung ausbauen. Zum einen über eine Beitragsdynamik, der beliebig oft widersprochen werden kann, ohne das Recht zu verlieren. Zum anderen über Nachversicherungsgarantien bei steigendem Einkommen und verschiedenen Lebensereignissen, etwa bei Heirat, Geburt eines Kindes, Eigenheimerwerb, Bestehen der Meisterprüfung oder Befreiung von der Versicherungspflicht als Handwerker.

Der Premiumschutz gewährt Selbstständigen darüber hinaus anlassunabhängig alle fünf Jahre ein Recht auf Nachversicherung. Ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung kann der Vertrag um fünf Jahre verlängert werden, falls die gesetzliche Regelaltersgrenze erhöht und ein längerer Schutz gewünscht wird. Zudem ist bei einem Wechsel des Berufs eine Günstigerprüfung bei der Berufsgruppeneinstufung möglich. Für privat Krankheitskostenvollversicherte wird über das spartenübergreifende Einkommenssicherungskonzept unisafe|HQ ein lückenloser Übergang vom Krankentagegeld zur BU-Rente angeboten.

Infos hier