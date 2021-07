Mehr Leistung, stabiler Preis: Die Stuttgarter überarbeitet ihr Einkommensabsicherungs-Konzept „easi“

Den ersten Geburtstag ihres Konzeptes zur Einkommensabsicherung „easi“ feiert die Stuttgarter Lebensversicherung mit einem umfassenden Update. Im Fokus steht dabei eine deutlich erhöhte Flexibilität während der Vertragslaufzeit. Dazu tragen ein endloser Dynamik-Widerspruch, verbesserte Nachversicherungsoptionen und zinslose Beitragsstundungen bei.

„easi ist ein echtes Erfolgskonzept. Insbesondere die Anpassbarkeit an sich verändernde Lebensumstände ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wir nun noch einmal verbessern konnten“, erläutert Klaus-Peter Klapper, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Biometrie der Stuttgarter.

Die easi-Produktlösungen werden insgesamt leistungsfähiger, das Pricing bleibt dabei stabil auf Top-Niveau. So punkten die BU PLUS und BU PLUS für Schüler künftig mit einer vereinfachten Anerkenntnis, einer erhöhten Wiedereingliederungshilfe sowie einer zeitlich ausgeweiteten Berufswechseloption für die junge Zielgruppe.

Beim GrundSchutz+ und GrundSchutz+ für Kids verbessert Die Stuttgarter unter anderem die Leistungsauslöser und vereinfacht den Wechsel in die BU. Für mehr Transparenz sorgt darüber hinaus eine vertragsübergreifende Harmonisierung der Optionen. Die Stuttgarter flankiert das easi-Update mit Online-Seminaren und redaktionellen Themenwochen. Anmeldung und mehr Informationen unter easi.stuttgarter.de.

Erfolgskonzept easi geht in die nächste Runde

Vor einem Jahr ging easi als ganzheitliches Konzept zur Einkommensabsicherung an den Markt. Auf Basis qualitativer Interviews mit zahlreichen Vermittlern hat Die Stuttgarter in den letzten Monaten Verbesserungspotenziale identifiziert und nun im Detail umgesetzt.

Kern des Updates ist eine erhöhte Flexibilität und Harmonisierung über alle easi-Produktlösungen hinweg. Hierfür führt Die Stuttgarter einen endlosen Widerspruch bei der Beitragsdynamik ein und setzt auf erweiterte Nachversicherungsoptionen. Diese können nun auch bei einer staatlich anerkannten Aufstiegsqualifizierung genutzt werden und bis zu 200 Prozent der Ursprungsrente betragen.

Künftig bleiben Kunden auch bei möglichen Zahlungsschwierigkeiten weiterhin flexibel – mit einer zinslosen Beitragsstundung bei bestimmten Anlässen, unter anderem Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Eltern- oder Pflegezeit. „Die Corona-Krise hat mehr als deutlich gemacht, wie schnell sich unser Leben ändern kann“, bekräftigt Klaus-Peter Klapper. „Umso wichtiger ist es, dass der Versicherungsschutz anpassbar ist.“

Leistungsupdate für die Berufsunfähigkeitsversicherung

Bei der Überarbeitung der BU-Tarife stand vor allem die junge Zielgruppe im Fokus. Denn: „Je früher man eine lebensbegleitende, elementare Einkommensabsicherung abschließt, desto besser“, so Klaus-Peter Klapper. „Durch einen guten Gesundheitszustand zum Zeitpunkt des Abschlusses und ein niedriges Eintrittsalter sichert der Kunde sich langfristig günstige Beiträge.“ Speziell für Schüler, Auszubildende und Studierende hat Die Stuttgarter daher ihre Berufswechseloption um weitere fünf Jahre auf insgesamt zehn Jahre verlängert. Und auch nach zehn Jahren ist eine günstigere Einstufung bei Berufswechsel und damit ein günstigerer Preis möglich.

Weitere Anpassungen in der BU PLUS umfassen die Erhöhung der Wiedereingliederungshilfe auf 12.000 Euro sowie die ratingbezogene Konkretisierung der Infektionsklausel. Für die Krankheitsbilder Krebs, Schlaganfall, Einschränkung der Herz- oder Lungenfunktion sowie Seh-, Hör- und Sprachverlust gilt ab sofort ein vereinfachtes Anerkenntnis. Hierfür genügt eine Beantragung mittels Facharztbericht. Die Leistungsanerkennung erfolgt in der Regel innerhalb von acht Arbeitstagen. Zur normalen BU-Rente erfolgt dann ein nahtloser Übergang.

Anpassungen des GrundSchutz+

Auch bei den Grundfähigkeits-Tarifen setzt Die Stuttgarter auf mehr Flexibilität. So kann mit easiswitch ab sofort auch bei einer staatlich anerkannten Aufstiegsqualifizierung in die BU oder sogar in die BUV-PLUS premiumgewechselt werden. Bis zu 18.000 Euro Jahresrente sind dann in eine BU umtauschbar.

Die Leistungsauslöser des GrundSchutz+ wurden insbesondere bei den Zusatzpaketen verbessert. Im mobil-Paket wurde die Leistung durch freiwillige Führerscheinabgabe erweitert. Im fit-Paket erfolgt nun eine altersgerechte Gewichtsstaffelung bei der Grundfähigkeit Heben/Tragen. Zudem schließt Die Stuttgarter eine Leistung bei Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch nicht mehr generell aus.

Neues Schulungs- und Informationsangebot

Mit dem easi-Update schnürt Die Stuttgarter wieder ein umfassendes Informationspaket für Vermittler. Online-Seminare und redaktionelle Themenwochen bieten Details zu den Produktneuerungen sowie interessante Einblicke, neue Perspektiven und viel praxisnahes Vermittlerwissen rund um die Einkommensabsicherung.

Neben den Produkt-Experten der Stuttgarter Lebensversicherung vermittelt Franziska Zepf, Inhaberin von Premius Finanz- und Versicherungsmakler und Finalistin beim Jungmakler Award 2019, als Expertin Wissen aus der Praxis für die Praxis.

Die Teilnahme an den Seminar-Angeboten der Stuttgarter kann als Bildungszeit gemäß „gut beraten“ angerechnet werden. Anmeldung unter easi.stuttgarter.de.

Bildmaterial zur kostenfreien Nutzung für redaktionelle Zwecke:

Klaus-Peter Klapper, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Biometrie der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hier downloaden. (Foto: Thomas Bernhardt)

Über Die Stuttgarter: