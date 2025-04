Mediolanum Roadshow

Der „Schwarze Montag“ im April 2025 hat den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge von so manchem Anleger durcheinandergewirbelt. Der Mediolanum Life Plan hilft, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren – im Mai geht er zum ersten Mal mit MedMotion auf Roadshow durch Deutschland.

Was hat private Finanzplanung mit Radsportrennen gemein? Mehr als man zunächst vermuten würde: Ähnlich wie die Profi-Sportler der legendären Rennen Giro d’Italia oder Tour de France brauchen Anleger für den Vermögensaufbau eine langfristige Vision, einen kühlen Kopf und Ausdauer. Der perfekte Begleiter auf ihrer Investitionsreise ist deshalb der Mediolanum Life Plan, eine fondsgebundene Lebensversicherung mit Einmalbeitrag, denn er unterstützt dabei, Marktschwankungen gezielt auszunutzen, um dem Vermögensaufbau einen entscheidenden Schub zu geben.

Von München bis Hamburg: Mediolanum Life Plan auf Tour in Deutschland

Um Finanzberatern und Vermittlern direkt im persönlichen Gespräch die Vorteile des Mediolanum Life Plan für ihre Kunden und die Funktionsweise der zugrundeliegenden Intelligent Investment Strategy zu erläutern, geht Mediolanum 2025 zum ersten Mal auf Roadshow durch Deutschland.

Auf der MedMotion erhalten Teilnehmer exklusive Einblicke, wie:

Sie mit dem Mediolanum Life Plan die Investitionsreise ihrer Kunden strategisch planen können, um für jede Etappe optimal aufgestellt zu sein

Die auf dem deutschen Markt einzigartige Intelligent Investment Strategy gezielt das Auf und Ab an den Märkten nutzt, damit Anleger ihre finanziellen Ziele erreichen

Der Mediolanum Life Plan Anleger vor überstürzten emotionalen Handlungen schützt und dabei hilft, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen

Das Highlight des Tages: Der Vortrag des visionären Unternehmers, Autors und deutschlandweit bekannten Redners Andreas Buhr mit dem Titel „Führung geht heute anders“.

Die Termine:

Mai 2025 – München (MOTORWORLD München)

Mai 2025 – Stuttgart (V8 Hotel)

Mai 2025 – Osnabrück (Hotel Rittergut Osthoff)

Mai 2025 – Hamburg (25hours Hotel Altes Hafenamt)

Dass sich ein kühler Kopf und eine solide Strategie auszahlen, hat sich übrigens auch am 7. April 2025 wieder gezeigt: Der Tag ging als „Schwarzer Montag“ des 21. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Die Börsen erlebten einen historischen Ausverkauf; die Kurse fielen so stark wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Während professionelle Investoren einmal tief durchatmeten und ihre Portfolios neu ausrichteten, sahen viele Privatanleger angesichts der roten Zahlen nur einen Ausweg: verkaufen. Emotionale Anlageentscheidungen wie diese können jedoch fatale Folgen für Altersvorsorge und Vermögensaufbau haben, denn durch Panikverkäufe realisieren Anleger Verluste und nehmen sich die Chance, von späteren Aufwärtsbewegungen zu profitieren.

Stattdessen sollten Anleger sich genau wie die Profi-Sportler bewusst sein, dass Höhen und Tiefen auf ihrer Investitionsreise unvermeidlich und manchmal sogar wünschenswert sind. Denn wenn eine klare Strategie verfolgt wird, können Börsenturbulenzen einmalige Kaufgelegenheiten bieten.

