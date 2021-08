MAXPOOL positioniert sich mit umfangreichster Privathaftpflichtversicherung am Markt

MAXPOOL geht neue Wege. Gemeinsam mit der Landesschadenhilfe Versicherung VaG als Risikoträger hat der Hamburger Maklerpool ein revolutionäres Deckungskonzept entwickelt, das die Versicherungsbranche aufhorchen lässt.

Mit der Modernisierung seines erfolgreichen Privathaftpflicht-Deckungskonzeptes bietet der Hamburger Maklerpool ab sofort ein noch breiteres Leistungsspektrum. Die komplette Überarbeitung des Produkts besticht mit einem überdurchschnittlichen Leistungsumfang, der seinesgleichen sucht.

Übersichtlicher und strukturierter lautet dabei die Devise: Mit einer Deckungssumme je Tariflinie, sinnvollen und praxistauglichen Erweiterungen sowie einem marktführenden Preis-Leistungs-Verhältnis denkt MAXPOOL die Privathaftpflichtversicherung neu.

Die fünf wichtigsten Neuerungen der „max-PHV Premium“ im Überblick

• Versicherungssumme pauschal 50 Millionen Euro

• Kundenfreundlichste Bestleistungs-Garantie am Markt mit weltweiter Geltung, ohne Sublimits und ohne verkürzte Kündigungsfristen

• Dauerhafter Wegfall der optionalen Selbstbeteiligung nach fünf schadenfreien Jahren – der Beitragsvorteil bleibt erhalten

• Absicherung von Alleinerziehenden im günstigen Single-Tarif

• Sofortige beitragsfreie Differenzdeckung bei Vertragswechsel

Das obligatorisch mitversicherte Garantiepaket bleibt das Herzstück des neu aufgelegten Tarifs. Hierzu zählen der „max-Leistungsschutz“, die Differenzdeckung, die Innovationsgarantie und ab sofort auch die Besitzstandsgarantie und die Anschlussdeckung bei Versichererwechsel.

All dies bedeutet eine umfassende Sicherheit für den Kunden in Bezug auf einen möglichen Vorvertrag, bessere Leistungen am Markt oder auch einen zu überbrückenden Zeitraum in einem leistungsschwächeren Tarif bis zum Beginn der neuen „max-PHV Premium“.

Absolute Transparenz

Mit der Weiterentwicklung des Bestsellers setzt MAXPOOL ein Zeichen für Flexibilität und Individualität, wodurch Versicherte noch mehr Schutz erhalten. „Mit unseren hauseigenen Deckungskonzepten setzen wir nicht nur auf höchste Qualität, sondern auch auf absolute Transparenz“, sagt Stefan Klahn, Geschäftsführer der PHÖNIX Schutzgemeinschaft.

„Alle angebotenen Leistungen des Premium-Tarifs sind mit dem einzigartigen Garantiepaket versehen, um die Haftung des Maklers bei gleichzeitig höchstem Schutz des Kunden zu minimieren.“

„MAXPOOL passt sich mit den neuen PHV-Tarifen unterschiedlichen Lebensmodellen an, wodurch wir unseren Maklern noch mehr Chancen und Möglichkeiten geben, auf individuelle Situationen der Kunden einzugehen“, ergänzt Vertriebsvorstand Kevin Jürgens.

(MAXPOOL) / surpress