Markus Niederreiner wird Vorstand der Hypoport InsurTech AG und CEO der Smart InsurTech AG

Mit der Personalie setzt Hypoport ein deutliches Signal für die nächste Wachstumsphase und Weiterentwicklung ihrer Marktplatzstrategie im Versicherungsmarkt.

„Der Versicherungsmarkt braucht keine kleinen neuen Features oder Tools, sondern einen ganzheitlichen verlässlichen B2B-Marktplatz. Nach vielen Jahren in der Versicherungswirtschaft möchte ich meine Erfahrung genau hierfür einbringen: in die Weiterentwicklung von Infrastruktur, die Vermittler, Vertriebe und Versicherer verlässlich verbindet und befähigt – einfach, unabhängig, skalierbar“, so Markus Niederreiner.

Markus Niederreiner bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus Führungspositionen bei renommierten Finanz- und Versicherungsunternehmen mit. Zuletzt war er CEO von Hiscox Deutschland und Teil des europäischen Managementteams. Frühere Stationen bei Allianz, BNP Paribas und in der Strategieberatung unterstreichen sein tiefes Verständnis für die Transformation regulierter Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Markt, Technologie und Organisation.

Strategische Weiterentwicklung der Hypoport InsurTech AG

Neben Niederreiner wird Fabian Nadler zum 15. Juli 2025 in den Vorstand der Hypoport InsurTech AG berufen. Er verantwortet somit künftig zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der epension GmbH auch das Teilsegment betriebliche Vorsorge für Hypoport InsurTech. Artur Reimer verantwortet wie bisher im Vorstand der Hypoport InsurTech AG das Teilsegment Industrieversicherung und führt die corify GmbH weiterhin als CEO.

„Mit der neuen Aufstellung schaffen wir die Basis für Skalierung und Kundennähe unserer Marktplätze“, sagt Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport SE. „Markus Niederreiner bringt strategische Erfahrung, Branchenexpertise und Umsetzungskraft mit – Eigenschaften, die entscheidend sind, um mit unseren Lösungen den Versicherungsmarkt nachhaltig zu digitalisieren.“

