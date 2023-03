Makler-Champions 2023: Münchener Verein holt zum vierten Mal Gold in der Krankenversicherung

Über 2.000 Makler stuften in einer Onlinebefragung den Münchener Vorsorgespezialisten als besonders servicestark ein. Platin erhielt der Münchener Verein in der Kategorie Krankenversicherungen für seine Zuverlässigkeit in der 5-Jahreswertung. Zusätzlich gab es jeweils Gold in den Kategorien Gesamtzufriedenheit, Maklerorientierung, Produktqualität und Digitalisierung. Der Münchener Verein bekam zudem Silber in der Kategorie Partnerwert. Die Preisverleihung fand am 23. März 2023 in Köln statt.

„Unser gesamtes Team hat sich über den erneuten Medaillenregen riesig gefreut“, zeigt sich Joachim Rahn, Vertriebsdirektor der Maklerorganisation der Münchener Verein Versicherungsgruppe stolz und dankbar. „Wir sind auch 2023 wieder ganz vorne. Was für ein tolles und beeindruckendes Feedback für unsere Arbeit. Für die vielen Auszeichnungen möchte ich mich bei unseren unabhängigen Vertriebspartnern herzlich bedanken.“

Dr. Rainer Reitzler, CEO der Versicherungsgruppe Münchener Verein, sieht in den Auszeichnungen Bestätigung und Ansporn zugleich: „Fünfmal Gold und je einmal Platin und Silber zeigen uns deutlich, dass wir mit unserer Strategie, dem Service für Makler höchste Priorität beizumessen und gleichzeitig überzeugende digitale Lösungen an die Hand zu geben, genau richtig liegen. Wir werden an beidem weiter arbeiten, denn wir wollen und können uns noch weiter verbessern.“

Die Onlinebefragung, die zwischen Oktober und Ende Dezember 2022 lief, haben die Zeitschrift Versicherungsmagazin und die Analysegesellschaft ServiceValue GmbH zum dreizehnten Mal in Folge durchgeführt. Die Studie ist eine der größten Maklerbefragungen Deutschlands. Ermittelt wurde wie gehabt der „Servicewert P“ (P wie Partner), der aufzeigt, wie gut die Serviceleistungen eines Versicherers mit den Prozessen des Versicherungsmaklers in Richtung Kompatibilität, Vertriebserfolg und Mehrwert zusammenpassen. Die befragten Makler berichteten über ihre Erfahrungen mit den Versicherern in den drei Kategorien „Integrationsleistung“, „Befähigungspotenzial“ und „Zusatznutzen“. Für seine Punktzahl im „Servicewert P“ wurde der Münchener Verein mit Gold ausgezeichnet und damit zum Sieger in der Krankenversicherung erklärt.

