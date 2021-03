Makler-Champions 2021: Die Bayerische ist Maklers Liebling

Bei der diesjährigen Verleihung der Makler Champions sicherte sich die Bayerische jeweils den Spitzenplatz in den Sparten Leben und Kranken und erreichte bei den Schadenversicherern Bronze. Zudem wurde die Bayerische mit Sonderpreisen in den Bereichen Digitalisierung, Produktqualität und Leistungsabwicklung ausgezeichnet und darf sich über die Trophäe Allsparten-Gewinner freuen.

„Die persönliche Beratung bleibt für uns auch nach Corona von unschätzbarem Wert“, sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. „Versicherungsmakler nehmen dabei als Risikoberater eine unersetzbare Rolle für uns und unsere Kunden ein. Daher ist es uns ein großes Anliegen, dieser Berufsgruppe nur die besten Services zu bieten. Wir freuen uns natürlich sehr, dass dies von Seiten der Makler mit einem solch tollen Egebnis belohnt wird.“

„Die diesjährigen Auszeichnungen bei den Makler Champions bedeuten uns wieder enorm viel“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. „Für uns sind sie ein wichtiger Indikator, ob unsere Bemühungen, uns kontinuierlich zu verbessern, Früchte tragen. Wir werden auch weiterhin alles dafür tun, unsere Vertriebspartner mit unseren Services und Angeboten zu überzeugen. Vertrieb ist nicht die Aufgabe Einzelner, sondern die Aufgabe des gesamten Unternehmens.“

Vorstand Thomas Heigl sieht im positiven Abschneiden der Bayerischen bei den Makler Champions eine sehr gute Basis für das Zukunftsprogramm der Gruppe: „Wir haben ambitionierte Ziele für die Zukunft und wollen weiter wachsen. Das gelingt uns nur, wenn wir unseren Vertriebspartnern relevante Mehrwerte in Form innovativer Produkte und guter Services bieten.“

Das Versicherungsmagazin hat in Zusammenarbeit mit Service Value bereits zum elften Mal in Folge die Makler Champions ermittelt. Der Studie liegt eine Online-Befragung von 1.746 Versicherungsmaklern zu Grunde und ist damit eine der größten Maklerbefragungen Deutschlands. Sie gibt Aufschluss darüber, welche Anbieter den Maklern den meisten Mehrwert in der Zusammenarbeit bieten.

Die Makler bewerteten die einzelnen Versicherer danach, inwieweit die Service- und Technikleistungen der Versicherer mit den Strukturen und Prozessen bei den Maklern harmonieren, ob Service und Unterstützung durch die Versicherer den Vertriebserfolg maßgeblich beeinflussen und welchen Mehrwert diese Dienstleistungen für den Makler haben. Die Makler konnten in insgesamt sieben Kategorien abstimmen. Zudem gab es fünf Sonderpreise.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 620 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,9 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- („sehr gut“) verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

(die Bayerische)