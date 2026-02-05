LVM Versicherung wächst weiter

Der münstersche Versicherer setzt damit sein eindrucksvolles Wachstum der vergangenen Jahre fort. Erst 2021 – im 125. Jahr des Bestehens – hatte der Versicherer die 4 Milliarden-Euro-Beitragseinnahmengrenze überschritten. „Die LVM Versicherung bleibt auf einem klaren und beständigen Erfolgskurs“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker die vorläufigen Geschäftszahlen. Insgesamt blicke das Unternehmen auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück, so der LVM-Chef weiter. „Unser Wachstum liegt erneut weit über Marktdurchschnitt, 2025 war ein außergewöhnlich schadenarmes Jahr und auch die zum Teil herausfordernden Kapitalmarktbedingungen konnten wir gut meistern“, fasst er die entscheidenden Faktoren für diesen Erfolg zusammen.

Beitragswachstum der LVM deutlich über Marktdurchschnitt

Insgesamt verzeichnete der LVM-Konzern 2025 Beitragseinnahmen in Höhe von über 5,3 Milliarden Euro (+8,9 Prozent). Das Wachstum liegt deutlich über dem des Marktes, welches der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf +6,6 Prozent beziffert. Erneut erbrachten die Sparten der Schaden- und Unfallversicherung das größte Beitragswachstum – 2025 auch bedingt durch Beitragsanpassungen, die branchenweit wegen erneut gestiegener Schadenkosten notwendig geworden waren. Die LVM-Kraftfahrtversicherung steigerte ihre Beitragseinnahmen auf 1,9 Milliarden Euro, die LVM-Sachversicherung auf rund 1,1 Milliarden Euro. 2025 hat die LVM Versicherung über 330.000 Neukunden hinzugewonnen. Damit vertrauen jetzt annähernd 4 Millionen Menschen dem münsterschen Versicherer.Die Kundinnen und Kunden schlossen im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen neue Verträge ab – ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg des Vertragsbestands auf insgesamt 15,5 Millionen Stück. Die Kundinnen und Kunden meldeten knapp 950.000 Schäden. Damit bleibt 2025 ein außergewöhnlich schadenarmes Jahr.

LVM-Kranken und LVM-Leben mit dynamischem Wachstum

In den Vorsorgesparten konnte die LVM Versicherung deutlich stärker zulegen als im Vorjahr: Die LVM-Krankenversicherung steigerte die Beitragseinnahmen auf rund 510 Millionen Euro. Im beständigen Geschäft gegen laufenden Beitrag wuchsen die Beitragseinnahmen der LVM-Lebensversicherung auf über 891 Millionen Euro.

Weiterer Stellenausbau geplant

Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deuten weiterhin auf Wachstum hin – auch was die Personalstärke im Außen- und Innendienst angeht. 2025 hat die LVM zum zweiten Mal in Folge über 400 Neueinstellungen im Innendienst und angestellten Außendienst realisiert. 2026 sollen es sogar erstmals über 500 Neueinstellungen werden. Das Jahresergebnis und die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die LVM Versicherung am 30. April 2026 nach ihrer Mitgliederversammlung veröffentlichen.