LVM Versicherung wächst weiter

Der münstersche Versicherer setzt damit sein eindrucksvolles Wachstum der vergangenen Jahre fort. Erst 2021 – im 125. Jahr des Bestehens – hatte der Versicherer die 4 Milliarden-Euro-Beitragseinnahmengrenze überschritten.
„Die LVM Versicherung bleibt auf einem klaren und beständigen Erfolgskurs“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker die vorläufigen Geschäftszahlen. Insgesamt blicke das Unternehmen auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück, so der LVM-Chef weiter. „Unser Wachstum liegt erneut weit über Marktdurchschnitt, 2025 war ein außergewöhnlich schadenarmes Jahr und auch die zum Teil herausfordernden Kapitalmarktbedingungen konnten wir gut meistern“, fasst er die entscheidenden Faktoren für diesen Erfolg zusammen.
Beitragswachstum der LVM deutlich über Marktdurchschnitt
2025 hat die LVM Versicherung über 330.000 Neukunden hinzugewonnen. Damit vertrauen jetzt annähernd 4 Millionen Menschen dem münsterschen Versicherer.Die Kundinnen und Kunden schlossen im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen neue Verträge ab – ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Anstieg des Vertragsbestands auf insgesamt 15,5 Millionen Stück. Die Kundinnen und Kunden meldeten knapp 950.000 Schäden. Damit bleibt 2025 ein außergewöhnlich schadenarmes Jahr.
LVM-Kranken und LVM-Leben mit dynamischem Wachstum
Weiterer Stellenausbau geplant
Das Jahresergebnis und die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die LVM Versicherung am 30. April 2026 nach ihrer Mitgliederversammlung veröffentlichen.