LVM Versicherung unterzeichnet Charta der Vielfalt

© Die LVM Versicherung fördert die Vielfalt im Unternehmen und bekräftigt ihr Engagement jetzt mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt. Damit verpflichtet sich das Unternehmen unter anderem dazu, alle Mitarbeitenden unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität wertzuschätzen. Die LVM Versicherung unterstreicht mit der Teilhabe an der Charta der Vielfalt ihre bisherigen Anstrengungen für eine inklusive Kultur im Unternehmen, die unter anderem in verschiedenen Netzwerken in der LVM bereits sichtbar wird. Aktuell gründet zum Beispiel eine Gruppe Mitarbeitender des münsterschen Versicherers ein Migrationsnetzwerk. „Mit dem Netzwerk schaffen wir Räume, in denen Menschen mit Migrationsgeschichte gesehen, gefördert und wertgeschätzt werden. Denn Vielfalt ist nicht nur ein Ziel, sondern unsere gemeinsame Stärke“, hebt die Vertriebsmitarbeiterin und Mit-Initiatorin Aisha Lenzing hervor. Das neue Netzwerk ergänzt mit seinen Perspektiven das bereits seit längerem etablierte Frauennetzwerk und das Queer-and-Friends-Netzwerk. Verankerung von Diversität bei der LVM Neben diesen Gruppen engagieren sich noch zahlreiche weitere LVM-Mitarbeitenden für die Förderung der Vielfalt im Unternehmen – eine weitere Verpflichtung, die die LVM mit der Unterzeichnung eingegangen ist. Etablierte Angebote wie die Antidiskriminierungsstelle, die Schwerbehindertenvertretung oder ein Inklusionsteam in der Personalabteilung ergänzen die Arbeit ebenso wie der Bereich Nachhaltigkeit oder auch ein Diversity-Ausschuss, der die Verankerung von Diversität sowohl in der Personalstrategie als auch in Unternehmensprozessen in den Blick nimmt. Der LVM-Vorstandsvorsitzende Dr. Mathias Kleuker freut sich, dass die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt die bereits bestehenden Engagements und Maßnahmen zur Verankerung von Vielfalt bei der LVM bestärkt und ergänzt: „Unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen im Unternehmen bringen uns nach vorn. Deshalb fördern und verteidigen wir auch Vielfalt – aus Überzeugung und aus unternehmerischem Interesse.“ Über die Charta der Vielfalt Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Sie wurde 2006 in Deutschland ins Leben gerufen und zielt darauf ab, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Über 3.500 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 13,1 Mio. Beschäftigten haben die Charta der Vielfalt bereits unterzeichnet und kontinuierlich kommen neue Unterzeichnerinnen und Unterzeichner hinzu.