LTA zählt auch 2024 wieder mit zu Deutschlands fairsten Schadenregulierern

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) erhielt dabei zum sechsten Mal in Folge die Note „Sehr Gut“ in der Sparte „Reise“.

Bei der Analyse wurden 627 Versicherer aus 19 verschiedenen Sparten aus Kundensicht untersucht. Zur Sparte „Reise“ gehörte wieder die Kranken-, Gepäck- und Reiseabbruch- bzw. Reiserücktritt-Versicherung. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten, wurden die Angaben von fast 60.000 Kunden ausgewertet, welche die Regulierung ihres Schaden- oder Leistungsfalles beurteilen sollten. Die Bedingung: Sie sind entsprechend bei einem Anbieter versichert und haben innerhalb der letzten 36 Monate dort einen Versicherungs- bzw. Leistungsfall angezeigt.

Beurteilt wurde die Schadenfallregulierung durch den Versicherer auf einer fünfstufigen Skala zwischen „Ausgezeichnet“ und „Schlecht“. LTA Reiseschutz konnte in der Sparte „Reise“ seine hervorragenden Ergebnisse aus den letzten Jahren bestätigen und erhielt dank überwiegend positiver Kundenbewertungen zum sechsten Mal in Folge die Focus-Money-Auszeichnung „Fairster Schaden-Regulierer“ mit der Note „Sehr Gut“. Der komplette Bericht zur aktuellen Studie wurde in der FOCUS-MONEY-Ausgabe 03/2024 publiziert.

