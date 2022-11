Leistungsstärkste Lebensversicherer: Fünf Sterne für uniVersa von Wirtschaftswoche

Die Zeitschrift Wirtschaftswoche hat in der Ausgabe 40/2022 die leistungsstärksten Anbieter ermittelt, die ihren Kunden die besten Renditeaussichten bieten. Untersucht wurden 55 Lebensversicherer. Auf den Prüfstand kamen die vier Kriterien: Realistischer Zins auf Kapitalanlagen, Abschlusskostenquote, Verwaltungskostenquote und die Ausschüttungsquote. Daraus wurde die Leistungsfähigkeit errechnet. Mit „Fünf Sternen“ erhielt die uniVersa die Bestbewertung, die für stark überdurchschnittliche Ergebnisse im Ranking steht. Der zentrale Untersuchungsansatz stammte vom Finanzwissenschaftler Jörg Finsinger: Je mehr Kapitalpolster Versicherer haben, desto rentabler können sie anlegen. Stellen sie auch noch niedrige Kosten in Rechnung und beteiligen sie ihre Kunden fair an den Überschüssen, dann ist die Leistungsfähigkeit hoch. Die Auswertung der Geschäftsberichte erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Analysehaus Ascore.

(uniVersa Versicherungsunternehmen)