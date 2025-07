Jutta Holzmann neu im Vorstand der uniVersa Versicherungsunternehmen

Sie folgt auf Werner Gremmelmaier, der sich zum 31. Januar 2026 in den Ruhestand verabschiedet. Jutta Holzmann verantwortet dann den Vertrieb, Vertriebsservice, das Marketing sowie den Bereich Zentrale Services. Damit wird zugleich der Vorstand der uniVersa auf insgesamt vier Vorstandsmitglieder erweitert. Beginnen wird Jutta Holzmann ab 1. Dezember 2025 als Generalbevollmächtigte. Die 46-Jährige blickt auf mehr als 20 Jahre vertriebliche Fach- und Führungserfahrung im Banken- und Versicherungsbereich zurück. Zuletzt war sie als Abteilungsdirektorin und Leiterin strategische Projekte bei der R+V Versicherung AG tätig.

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Holzmann eine Vertriebsexpertin zu gewinnen, die unseren Erfolgskurs fortführen kann. Dazu wünschen wir ihr gutes Gelingen und viel Erfolg“, so Professor Hubert Karl Weiler, Vorsitzender der Aufsichtsräte der uniVersa Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der uniVersa Versicherungsunternehmen in seiner letzten Sitzung Frank Sievert (58) mit Wirkung ab 1. Dezember 2025 zum Vorstandssprecher ernannt. Frank Sievert ist bereits seit 2012 als Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer (CFO) für die uniVersa aus Nürnberg tätig.

Infos hier