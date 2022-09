Jetzt wird’s tierisch – die Tierversicherungen für Hunde und Katzen neu gedacht

Sie sind beste Freunde des Menschen – und für viele sogar vollwertige Familienmitglieder:

unsere liebsten Fellnasen. Doch was können wir tun, wenn es unserem Haustier schlecht geht? Entscheidend ist die medizinische Versorgung, bei der niemand freiwillig sparen möchte – und genau hier greift ein tierischer Versicherungsschutz. Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG hat ihren unter die Lupe genommen und dabei rundum optimiert.

In deutschen Haushalten lebten im Jahr 2021 rund 34,7 Millionen Haustiere unterschiedlichster Art. Im Vergleich zum Jahr 2016 wuchs damit die Haustierzahl unter deutschen Dächern um rund 3,1 Millionen Tiere an. Nach der reinen Anzahl stellen Katzen mit rund 16,7 Millionen Tieren das beliebteste Haustier der Deutschen dar. Daher ist es kein Wunder, dass Versicherungen rund um das Thema Tier im Markt zunehmend an Bedeutung gewinnen. Während Menschen ihre Beschwerden artikulieren und abwägen können, zum Beispiel ob ein Arztbesuch notwendig ist, sind Tiere darauf angewiesen, dass ihre Leiden rechtzeitig bemerkt sowie richtig gedeutet werden und ihnen schnell Hilfe zuteilwird, damit sie wieder gesund werden. Ist ein Tier schwer verletzt oder ernsthaft erkrankt, können die Behandlungskosten dabei allerdings schnell explodieren. Damit nicht die finanziellen Möglichkeiten der Besitzer über die Gesundheit des eigenen Tieres entscheiden müssen, gibt es unterschiedliche Angebote, das lieb gewonnene Haustier rundum abzusichern.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass jedes Tier einzigartig ist und individuelle sowie auch rassespezifische Bedürfnisse hat. Selbstverständlich dürfen dabei die Wünsche und auch Vorstellungen des Halters nicht außer Acht gelassen werden.

ABER WORUM GEHT ES EIGENTLICH IM DETAIL?

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, ist es zunächst wichtig, den Markt und das hier herrschende vielfältige Angebot zu kennen. Prinzipiell kann man dabei in folgende Absicherungsmöglichkeiten kategorisieren:

Kranken(voll)versicherung

Diese bietet dem Kunden das sogenannte Rundum-sorglos-Paket. Hier werden, wie bei uns Menschen auch, die Bereiche Ambulant, Stationär und Zahn abgesichert, so dass der Halter sich um potentielle Kosten und die eigenen Finanzen keine Sorgen machen muss.

Operationskostenversicherung

Die günstigere Alternative. Wer sein Haustier lediglich gegen den oftmals höchsten Kostenträger absichern möchte und damit Beiträge sparen will, ist mit der Operationskostenversicherung sehr gut bedient.

Hier gibt es allerdings unterschiedliche Modelle und Varianten, zwischen denen der Tierhalter auswählen kann. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf den Vor- und Nachbehandlungen liegen, da sie, neben der Operation als solche, einen hohen Beitrag zu den Kosten leisten können.

Die Barmenia bietet hier größte Flexibilität, indem sie keine zeitliche und mengenmäßige Beschränkung auf die Vorbehandlung legt. Im Bereich der Nachbehandlungen bietet die neue Tariflinie die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Nachbehandlungszeiträumen. Hierbei hat der Kunde Wahlmöglichkeiten je nach Tarif von 30 bis 120 Tagen Nachbehandlungszeit.

BARMENIA TIERVERSICHERUNG 2.0 – WAS IST NEU?

Im Rahmen der Neugestaltung hat die Barmenia ihre alte Tariflinie geprüft und mit Blick auf die Zukunft in der neuen Tarifwelt optimiert. Neben den bekannten Absicherungsvarianten ergänzt ein weiterer Tarif sowohl die Krankenversicherung als auch die OP-Versicherung mit umfassenden Leistungsverbesserungen in der Produktpalette.

Hierbei glänzt der neue Premium-Plus- Schutz insbesondere mit folgenden Highlights:

• 120 Tage Nachbehandlung

• Einmaliger Kastrations-/Sterilisationszuschuss: 150 Euro

• Eine besondere Wartezeit von maximal sechs Monaten

• Goldakupunktur und Goldimplantate sind mitversichert

• Zuschuss für Prothesen und künstliche Gelenke unbegrenzt

Darüber hinaus bietet die Krankenversicherung mit dem neuen Tarif noch folgende weitere Highlights:

• Unterbringungskosten für das Tier bei einem vollstationären Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt

• Eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchkostenversicherung, wenn das Tier vor oder während der Reise unfallbedingt operiert werden muss

• Sowie einen Bestattungskostenzuschuss ab dem vierten Versicherungsjahr

Selbstverständlich gilt auch weiterhin das übergeordnete Highlight des Kündigungsverzichtes ab dem vierten Versicherungsjahr in allen Tariflinien der Barmenia.

VIELE DIGITALE SERVICES RUNDEN DIE NEUE PRODUKTWELT AB

Neben den hohen Kosten einer Behandlung beim Tierarzt können auch der Weg zum Tierarzt, die Terminkoordination und die langen Wartezeiten nicht nur die eigene Zeit, sondern zusätzlich auch eine Menge Nerven kosten.

Aus diesem Grund kooperiert die Barmenia mit FirstVet, einem Anbieter der sogenannten Telemedizin speziell für Tiere. Hier können Versicherte ganz schnell und unkompliziert via Tablet, Smartphone oder Computer rund um die Uhr Zugang zu Videosprechstunden mit in Deutschland approbierten und erfahrenen Tierärzten erhalten.

Und auch um die Abrechnung brauchen sich die Tierhalter nicht zu sorgen. Die erfolgt direkt mit der Barmenia. So können diese sich beruhigt um ihren tierischen Freund kümmern.

ABER NICHT NUR KRANKHEITEN KÖNNEN EINEM TIERBESITZER DAS LEBEN SCHWERMACHEN

Hohe Kosten können auch dann entstehen, wenn das Tier einen Schaden verursacht. Beispielsweise wenn der Hund auf die Straße läuft und es zu einem Unfall kommt. In diesem Fall haftet der Tierhalter und muss für die entstandenen Schäden aufkommen. Aus diesem Grund ist eine Haftpflichtversicherung sinnvoll. Für Hunde ist die Hunde-Haftpflichtversicherung sogar in vielen Bundesländern für bestimmte Rassen oder Größen verpflichtend.

Entdecken Sie einige Highlights unserer Tierhalter-Haftpflichtversicherung:

• Leistungsstarker Top- und Premium- Schutz

• Keinerlei bedingungsgemäße Selbstbehalte im Premium-Schutz

• Verzicht auf marktübliche Sublimits (z. B. Schäden an gemieteten Tiertransportern/ Tieranhängern bis zur Versicherungssumme)

• Tolle Rabattmöglichkeiten: beispielsweise Nachlass von 50 % beim Zweit- oder Dritttier und 10 % Nachlass für VN ab 60 Jahre

Auf www.maklerservice.de finden Sie viele weitere Informationen und Highlights rund um die neue Tierversicherung der Barmenia.

Entdecken Sie zum Beispiel auch unsere Lösungen im Bereich der Operationskostenversicherung für Pferde mit einer weltweiten freien Klinik- und Tierarztwahl sowie keinem Mindest- oder Höchstaufnahmealter.

BARMENIA