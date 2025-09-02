ISI-gesund: Wie Makler Berufsstarter clever beraten und Zusatzgeschäft generieren

Berufseinstieg bedeutet Entscheidungspflicht – auch bei der Krankenversicherung. Hier kommen Sie als Makler ins Spiel: Mit der Kooperation von SIGNAL IDUNA & IKK classic (ISI-gesund) bieten Sie Ihren Kunden eine clevere Kombination aus gesetzlichem Grundschutz und hochwertiger privater Zusatzabsicherung.
Ihre Beratung schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch echten Mehrwert für junge Berufsstarter – und für Sie als Vermittler eröffnet sich attraktives Zusatzgeschäft.
ISI-gesund: Ihre Chance für erfolgreiche Beratungsgespräche
ISI-gesund verbindet die Vorteile der gesetzlichen Krankenversicherung (IKK classic) mit den flexiblen Zusatzversicherungen der SIGNAL IDUNA. Das Herzstück ist das Bonusprogramm der IKK classic: Wer eine Kranken- oder Pflegezusatzversicherung bei SIGNAL IDUNA nachweist, kann die Auszahlungen der IKK classic verdreifachen.
Kunden, die z.B. eine Zahnzusatzversicherung abschließen, können durch die Bonusauszahlungen der IKK classic bis zu 100 % ihrer Beiträge für die Zusatzversicherung zurückerhalten. Als Makler positionieren Sie sich damit als echter Problemlöser – in einem Thema, das für Berufseinsteiger von großer Relevanz ist.
Zahnzusatz als Beratungsthema: Ein echter Türöffner
Zahnleistungen sind im Fokus junger Menschen. Mit dem SIGNAL IDUNA Tarif „ZahnTOPpur“ sichern Sie Ihren Kunden bis zu 90 % Kostenerstattung für Zahnbehandlungen. Durch das Zusammenspiel der regulären Leistungen der IKK classic mit dem Zahnzusatztarif „ZahnTOPpur“ der SIGNAL IDUNA kann eine Erstattung von bis zu 100 % der Behandlungskosten erreicht werden, z.B. bei professioneller Zahnreinigung oder hochwertigem Zahnersatz.
Ihre Vorteile als Makler im Überblick
- Cross-Selling-Potenziale: Kombinieren Sie Zahnzusatz, Pflege- oder Ambulanttarife zu individuellen Paketen.
- Positionierung als Gesundheitsexperte: Sie verbinden gesetzliche Pflichten mit privaten Mehrwerten.
- Einfache, digitale Abwicklung für schnelle und unkomplizierte Vermittlung.
- Hohe Abschlussquote: Der finanzielle Vorteil durch die Bonus-Kombination überzeugt Kunden schnell und nachhaltig.
So gelingt Ihre Beratung – einfach und erfolgreich
- Klären Sie den Kundenstatus zur IKK classic-Mitgliedschaft und weisen Sie auf das attraktive Bonusprogramm hin.
- Empfehlen Sie zielgerichtet SIGNAL IDUNA Zusatzversicherungen wie „ZahnTOPpur“.
- Lassen Sie Ihre Kunden vom verdreifachten Bonus profitieren, indem Sie den Tarifnachweis einreichen.
Ihre Unterstützung: Von uns für Sie
- Persönliche Ansprechpartner
- Digitale Tools zur Beratung
- Vertriebsunterlagen zur ISI-gesund Kooperation
Starten Sie jetzt als starker Gesundheitspartner Ihrer Kunden!
Mehr Informationen finden Sie unter: www.isi-gesund.de
Sie wünschen individuelle Unterstützung oder haben Rückfragen? Unser Team freut sich: