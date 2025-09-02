ISI-gesund: Wie Makler Berufsstarter clever beraten und Zusatzgeschäft generieren

Berufseinstieg bedeutet Entscheidungspflicht – auch bei der Krankenversicherung. Hier kommen Sie als Makler ins Spiel: Mit der Kooperation von SIGNAL IDUNA & IKK classic (ISI-gesund) bieten Sie Ihren Kunden eine clevere Kombination aus gesetzlichem Grundschutz und hochwertiger privater Zusatzabsicherung.

Ihre Beratung schafft nicht nur Vertrauen, sondern auch echten Mehrwert für junge Berufsstarter – und für Sie als Vermittler eröffnet sich attraktives Zusatzgeschäft.

ISI-gesund: Ihre Chance für erfolgreiche Beratungsgespräche

ISI-gesund verbindet die Vorteile der gesetzlichen Krankenversicherung (IKK classic) mit den flexiblen Zusatzversicherungen der SIGNAL IDUNA. Das Herzstück ist das Bonusprogramm der IKK classic: Wer eine Kranken- oder Pflegezusatzversicherung bei SIGNAL IDUNA nachweist, kann die Auszahlungen der IKK classic verdreifachen.

Kunden, die z.B. eine Zahnzusatzversicherung abschließen, können durch die Bonusauszahlungen der IKK classic bis zu 100 % ihrer Beiträge für die Zusatzversicherung zurückerhalten. Als Makler positionieren Sie sich damit als echter Problemlöser – in einem Thema, das für Berufseinsteiger von großer Relevanz ist.

Zahnzusatz als Beratungsthema: Ein echter Türöffner

Zahnleistungen sind im Fokus junger Menschen. Mit dem SIGNAL IDUNA Tarif „ZahnTOPpur“ sichern Sie Ihren Kunden bis zu 90 % Kostenerstattung für Zahnbehandlungen. Durch das Zusammenspiel der regulären Leistungen der IKK classic mit dem Zahnzusatztarif „ZahnTOPpur“ der SIGNAL IDUNA kann eine Erstattung von bis zu 100 % der Behandlungskosten erreicht werden, z.B. bei professioneller Zahnreinigung oder hochwertigem Zahnersatz.

Ihre Vorteile als Makler im Überblick

Cross-Selling-Potenziale: Kombinieren Sie Zahnzusatz, Pflege- oder Ambulanttarife zu individuellen Paketen.

Positionierung als Gesundheitsexperte: Sie verbinden gesetzliche Pflichten mit privaten Mehrwerten.

Einfache, digitale Abwicklung für schnelle und unkomplizierte Vermittlung.

Hohe Abschlussquote: Der finanzielle Vorteil durch die Bonus-Kombination überzeugt Kunden schnell und nachhaltig.

So gelingt Ihre Beratung – einfach und erfolgreich

Klären Sie den Kundenstatus zur IKK classic-Mitgliedschaft und weisen Sie auf das attraktive Bonusprogramm hin. Empfehlen Sie zielgerichtet SIGNAL IDUNA Zusatzversicherungen wie „ZahnTOPpur“. Lassen Sie Ihre Kunden vom verdreifachten Bonus profitieren, indem Sie den Tarifnachweis einreichen.

Ihre Unterstützung: Von uns für Sie

Persönliche Ansprechpartner

Digitale Tools zur Beratung

Vertriebsunterlagen zur ISI-gesund Kooperation

Starten Sie jetzt als starker Gesundheitspartner Ihrer Kunden!

Mehr Informationen finden Sie unter: www.isi-gesund.de

Sie wünschen individuelle Unterstützung oder haben Rückfragen? Unser Team freut sich:

ikk-kooperationen@signal-iduna.de