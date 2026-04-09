InterRisk neu positioniert: Stärke, Servicequalität und partnerschaftliches Wachstum

Seit Februar 2025 leitet Dr. Florian Sallmann die InterRisk als Vorstandsvorsitzender. Im Gespräch mit „Mein Geld“ erläutert er, wie er das Unternehmen strategisch weiterentwickeln will, welche Produktfelder besonders im Fokus stehen und welche Vorteile Makler aus einer Zusammenarbeit mit der InterRisk ziehen können. Dabei betont er die Balance zwischen Innovation, Servicequalität und persönlicher Betreuung

Herr Dr. Sallmann, wie sehen Sie die InterRisk im deutschen Markt positioniert?

DR. FLORIAN SALLMANN: Wir sind eine Perle, deren Wert im Markt noch nicht vollständig erkannt wird. Mit einer breiten, leistungsstarken Produktpalette, mit einem exzellentem Service und einem starken Team haben wir die Grundlage, um unsere Außenwirkung zu verstärken und unsere Bekanntheit über alle Sparten hinweg zu erhöhen.

Welche Vorteile bietet eine Kooperation mit InterRisk für Makler im Vergleich zu anderen Versicherern?

DR. FLORIAN SALLMANN: Wir bieten Maklern ein umfangreiches Portfolio in Komposit und Leben, spitzenbewertete Produkte und insbesondere in Unfall und Berufsunfähigkeit einen einzigartigen Assistance- Katalog. Dazu kommen ein verlässlicher Service, solide Tarife, attraktive Provisionen und die Zugehörigkeit zur Vienna Insurance Group – alles Faktoren, die unseren Partnern maximale Sicherheit geben.

Planen Sie Erweiterungen oder Verbesserungen im Produktportfolio?

DR. FLORIAN SALLMANN: Unser Portfolio ist bereits sehr ausgereift, aber wir entwickeln gezielt Innovationen. Beispiele sind die Schüler-BU, die jungen Menschen kostengünstigen lebenslangen Schutz bietet, und unsere neue FondsRente myIndex next, die wir über Honorarberater vertreiben. Sie sichert mit dem risikoarmen und ertragreichen Investment unseren Kunden eine attraktive Rente.

Welche Produktfelder bergen aus Ihrer Sicht das größte Wachstumspotenzial?

DR. FLORIAN SALLMANN: Neben der bekannten Unfallversicherung sehe ich insbesondere Chancen in Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Biometrieprodukten wie Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch Sterbegeld- und fondsgebundene Lebensversicherungen sollten durch Vermittler stärker nachgefragt werden. Ziel ist, dass Makler uns als langfristig verlässlichen Partner mit transparent kalkulierten Tarifen sehen.

Wie unterscheidet sich InterRisk im Maklermarkt von anderen Anbietern?

DR. FLORIAN SALLMANN: Wir sind kein schwerfälliger Großkonzern, sondern ein wendiges Unternehmen. Kurze Entscheidungswege, schnelle Umsetzung, effiziente Prozesse und moderne Standards ermöglichen es uns, flexibel auf die Bedürfnisse der Makler zu reagieren. Unsere preisgekrönte Unfallversicherung, die Schüler-BU oder die FondsRente sind dafür konkrete Beispiele. Wir bieten Lösungen, nicht nur Produkte.

Kürzlich haben Sie die Zusammenarbeit mit Panda angekündigt. Wie kam es dazu?

DR. FLORIAN SALLMANN: Panda suchte einen neuen Risikoträger. Interessanterweise ist einer der Gründer mein Vorgänger bei der Europ Assistance. Wir kennen uns gut, was die Zusammenarbeit erleichtert hat. Innerhalb einer Woche haben wir alles aufgestellt – diese Geschwindigkeit ist eine Stärke der InterRisk. Auch bei übernommenen Produkten, etwa in der Tierversicherung, achten wir auf Wirtschaftlichkeit und passen Tarife bei Bedarf an.

Welche Rolle spielt Digitalisierung bei InterRisk?

DR. FLORIAN SALLMANN: Digitale Prozesse und KI unterstützen unsere Makler, ersetzen aber nicht den persönlichen Kontakt. Beratung lebt von Vertrauen und individuellem Service, das bleibt unverzichtbar.

Wie prägt Ihre Auslandserfahrung Ihren Blick auf die Branche?

DR. FLORIAN SALLMANN: Ich wünsche mir eine positivere Wahrnehmung von Versicherungen: Sie ermöglichen Menschen und Unternehmen Sicherheit im Alltag. In Deutschland wird dieser gesellschaftliche Nutzen oft unterschätzt. Außerdem brauchen wir mehr Dialog zwischen Politik und Versicherungswirtschaft, etwa bei der Altersvorsorge. Konzepte wie die Aktienrente fördern Eigenvorsorge und entlasten den Staat.

Welche Vision haben Sie für die InterRisk und wie profitieren Makler davon?

DR. FLORIAN SALLMANN: Wir wollen die Marke bekannter machen, Wachstum in allen Produktbereichen erzielen und gemeinsam mit Maklern das Leben von Menschen sichern. Unsere Partner profitieren von steigenden Geschäftsvolumina, schnellen Entscheidungen, innovativen Produkten und einem verlässlichen Service. Kurz: Wir wollen langfristige Partnerschaften stärken und die InterRisk als führenden, wendigen Versicherer positionieren.

Vielen Dank für das Gespräch.