IKK Digital Plus: So geht Gesundheit digital

Willkommen bei der Krankenkasse 4.0. Die IKK classic macht Schluss mit Papierstau und Bürokratie und nimmt ihre Versicherten mit ins digitale Zeitalter. Egal, ob online oder per App – mit den smarten Angeboten der IKK classic haben Versicherte ihre Gesundheit immer und überall in der Hand. Von der Online-Filiale über nützliche Apps bis hin zu digitalen Therapieprogrammen: IKK Digital Plus macht Gesundheitsversorgung so effizient und flexibel wie nie zuvor.

Wenn mal keine Zeit für einen Praxisbesuch ist, kommt die Praxis eben zu den Versicherten: Das digitale Versorgungs- Upgrade der IKK classic verwandelt das eigene Zuhause in ein virtuelles Sprechzimmer. Ebenso bietet die IKK classic eine individuelle und personalisierte Ernährungsberatung und Ernährungstherapie an und unterstützt ihre Versicherten dabei, die passende Ernährung in jeder Lebenssituation zu finden – deutschlandweit und online. Krankmeldungen oder Formulare zur Post bringen? Dies kann einfach bequem per Smartphone mit der IKK-classic-App erledigt werden. Nie wieder Stress bei der Arztsuche: Das Team von IKK Med organisiert für IKK-Versicherte einen passenden Termin beim Haus- oder Facharzt und bietet zudem eine virtuelle Sprechstunde an. Mit der Online-Kliniksuche zeigt die IKK classic ihren Versicherten passende Kliniken mit einem besonderen Schwerpunkt in ihrer Nähe. Mit smarten Gesundheitshelfern als App oder Online-Kurs holen sich IKK-Versicherte ihre persönlichen Wohlfühl-Coaches einfach direkt aufs Smartphone oder auf ihren PC. Die IKK-Online-Gesundheitskurse und -Pflegekurse, pelvina als erster zertifizierter Beckenbodenkurs per App für Frauen, die Tinnitracks-App oder myHEALTHcoach und myWEIGHTcoach sind nur einige dieser smarten Gesundheitshelfer.

So unkompliziert geht Krankenversicherung heute. Begeben Sie sich mit auf die digitale Überholspur und erleben Sie die Krankenversicherung von morgen – und zwar schon heute. Als Vertriebspartner:in können Sie Ihren Kundinnen und Kunden die IKK classic ganz einfach online vermitteln.

IKK CLASSIC