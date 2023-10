Ihr persönlicher Versicherungsmanager

Dafür muss man nicht mwhe zum Telefonhörer greifen und seinen Versicherungsmakler anrufen, sondern nur eine App auf sein Handy laden.Derartige smarte, kostenlosen, digitale Versicherungsmanager helfen, die eigenen Versicherungen zu organisieren und zu verwalten.

Wie der Einstieg gelingt und ob die Nutzung überzeugt, zeigt eine Customer-Experience-Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Das DISQ hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv sieben Versicherungsmanager aus Nutzerperspektive getestet.

Gutes Gesamtergebnis

Die untersuchten Versicherungsmanager der Insurtechs erreichen im Schnitt ein gutes Ergebnis. Der Testsieger sichert sich das Qualitätsurteil „sehr gut“, drei digitale Versicherungsdienstleister schneiden mit „gut“ ab und weitere drei erzielen ein befriedigendes Ergebnis.

Positiv wird der Bereich „Information und Einstieg“ bewertet: Die Registrierungsprozesse lassen sich meist schnell durchlaufen und die Legitimation per elektronischer Unterschrift ist problemlos und komfortabel durchführbar. Verbesserungspotenzial bieten die Vertragsunterlagen, welche nicht immer umfangreich vorhanden sind.

Die Nutzung selbst erweist sich generell als schnell und einfach; die Testnutzerinnen und Testnutzer attestierten den Apps eine intuitive Bedienbarkeit und der Nutzungsprozess wird in rund 91 Prozent der Fälle als komfortabel bewertet.

Die größte Stärke der Versicherungsmanager liegt jedoch im Nutzungserlebnis: Die Apps sind optisch ansprechend, übersichtlich gestaltet und ermöglichen einen positiven Einstieg.

Durch den einfachen Einstieg und die komfortable App-Nutzung eignen sich die digitalen Versicherungsdienste nicht nur für technikaffine Verbraucherinnen und Verbraucher. Kostenlos sind alle Lösungen, aber aus Nutzerperspektive gibt es qualitativ durchaus Unterschiede“, sagt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Fehlende Sicherheitsinformationen

Insgesam stchneiden die Internetauftritte der Insurtechs nur „befriedigend“ ab. So bot keine Website ein allgemeines Kontaktformular und Informationen zur Sicherheit sucht man – abgesehen von den obligatorischen Datenschutzerklärungen – teils vergeblich. So liefert ein Anbieter hierzu nur spärliche Hinweise; drei Insurtechs liefern gar keine Erläuterungen zu dem für die Nutzung so wichtigen Sicherheitsthema.

Die Top 3

Check24 geht mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ als bester Versicherungsmanager aus der Studie hervor. Dabei belegt der Anbieter in allen drei Untersuchungsbereichen den Spitzenplatz. Auf der Website bietet Check24 zahlreiche themenspezifische Inhalte wie auch ergänzende Infos wie ein Glossar; sowohl der Kundenbereich auf der Website als auch die App liefert sämtliche zur Nutzung notwendigen Informationen. Der Registrierungsprozess wird als sehr einfach und transparent eingestuft. Zudem bewerten die Testerinnen und Tester den Nutzungsprozess als besonders schnell, komfortabel und kundenfreundlich.

Den zweiten Platz belegt Clark (Qualitätsurteil: „gut“). Der Anbieter, der den Testenden einen sehr seriösen Gesamteindruck vermittelt, überzeugt mit einer intuitiv navigierbaren Website sowie einem überschaubaren und schnell durchführbaren Registrierungsprozess. Die Nutzungsprozesse in der App können schnell und problemlos durchgeführt werden.

Wechsel Gott kommt auf den dritten Rang und erzielt ebenfalls ein gutes Gesamtergebnis. Der Internetauftritt ist im Vergleich der zweitbeste, nicht zuletzt aufgrund der umfangreichen themenspezifischen Informationen, zum Beispiel auch zu Partnern oder zum Thema Sicherheit. Sehr positiv schneidet auch der Bereich Informationen zum Produkt und Einstieg ab, etwa im Hinblick auf die Registrierung.

Weitere Versicherungsmanager im Test (alphabetisch): Asuro, Feelix, Good24 und Simplr.

Ergebnisse: www.ntv.de/tests