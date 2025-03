Ihr Gesundheitspartner. Fürs Jetzt. Und alles, was kommt

In DeutschlandwerbenvieleKrankenversicherungendamit,imKrankheitsfallArztrechnungen unkompliziert zu erstatten. Wir haben eine Krankenversicherung besonders unter die Lupe genommen, die damit wirbt, Gesundheitspartner für ihre Mitglieder zu sein: Die Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit. Doch was macht die Hallesche so besonders?

Mein Gesundheitspartner – Fürs Jetzt. Und alles, was kommt lautet das Versprechen, das die Hallesche an ihre Mitglieder richtet. Doch was ist genau damit gemeint? Wir haben Wiltrud Pekarek, die Vorständin

der Hallesche, gefragt:

Wiltrud, was ist das Besondere der Positionierung als Gesundheitspartner?

WILTRUD PEKAREK: Es ist ein ganz zentrales Versprechen an unsere Mitglieder, Verlässlichkeit und Sicherheit in jeder gesundheitlichen Situation zu bieten. Als leistungsstarker Gesundheitspartner möchten wir ihnen auf Augenhöhe mit erlebbaren Mehrwerten zur Seite stehen – wann immer sie uns brauchen.

Und wie genau unterstützt die Hallesche die Gesundheit ihrer Mitglieder?

WILTRUD PEKAREK: Wir investieren in persönliche Kontakte, um unseren Mitgliedern individuelle Gesundheitslösungen zu bieten, die wirklich jedem gerecht werden – sei es, um ihre Gesundheit zu erhalten oder auch bei schweren und chronischen Erkrankungen. Gleichzeitig bauen wir die Services in unserer Hallesche4u-App weiter aus und ermöglichen so eine schnelle und unkomplizierte Hilfestellung bei vielen Gesundheitsthemen – beispielsweise mit der Videosprechstunde oder dem digitalen Gesundheitslotsen.

Warum ist die Hallesche bei der großen Auswahl an Krankenversicherungen die richtige Wahl?

WILTRUD PEKAREK: Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir in erster Linie unseren Mitgliedern verpflichtet. In unserer Transformation hin zum Gesundheitspartner können wir unseren Service, Produkte oder Gesundheitsprogramme nur dann auf Kundenbedürfnisse ausrichten, wenn wir diese kennen. Dieses Mindset ist essenziell, um an den richtigen Stellen innovativ und persönlich aufzutreten und damit Mehrwerte zu schaffen.

Mein Geld hat die Positionierung der Hallesche als Gesundheitspartner genau unter die Lupe genommen und alles Wissenswerte für Sie zusammengefasst:

• Die Hallesche punktet durch Gesundheitsprogramme und Services: Einen Überblick, welche Leistungen und Gesundheitsservices für spezielle Krankheitsbilder angeboten werden, bieten die Gesundheitswelten auf der Website der Hallesche. So können sich Mitglieder schnell und unkompliziert informieren. Beispielsweise bietet die Hallesche ihren Mitgliedern bei psychischen Erkrankungen Psychotherapie per Video, Online Selbsthilfekurse oder auch einen Zugang zu schneller Unterstützung.

• Auch im Akutfall ohne spezielles Krankheitsbild ist die Hallesche für ihre Mitglieder da und punktet durch Zweitmeinungsservice, Gesundheitstelefon und Coachings im Bereich Prävention.

• Bei innovativen Neuerungen im Gesundheitswesen ist die Hallesche ein Vorreiter und bietet ihren Mitgliedern schnelle und sichere Lösungen, die das Leben ein bisschen leichter machen. So ist sie als zweite private Krankenversicherung als Anbieter des E-Rezeptes in der Vorreiterrolle am Markt.

• Für alle, die lieber ein Buch in der Hand haben, bietet die Hallesche Gesundheitsinformationen von einem bekannten Verlag kostenfrei für ihre Mitglieder an. Diese können sich je nach Interessensgebiet zu den Themen Achtsamkeit, Magen- und Darm- oder auch Rückengesundheit belesen.

• Ebenfalls spannend: Die Hallesche hat den Gesundheitspartner mit Experten aus dem Nachhaltigkeitsbereich der Unternehmensberatung sowie der Universität Bayreuth in Bezug auf Nachhaltigkeit bewerten lassen und mit einem sehr guten Ergebnis bestanden. Mit einem solchen Rating ist sie am Markt einzigartig, da dieses die Positionierung und strategischer Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen berücksichtigt und nicht nur auf Tarife begrenzt ist. Gegenstand des Ratings waren dabei die ESG-Kriterien der Nachhaltigkeit, also die nachhaltige Umsetzung in den Punkten Environment, Social und Governance. Dabei setzt die Hallesche auf ihre Stärken in den Bereichen Nachhaltigkeitskompetenz, Leistungen und ESG-Maßnahmen, wobei das sehr gute Niveau sogar überschritten wurde.

Unser Fazit ist: Die Hallesche geht mit ihrer Positionierung als Gesundheitspartner die Dinge anders an und schafft es so, ihre Mitglieder in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Diese Einstellung zieht sich durch alle Geschäftsbereiche der Hallesche, sei es in der persönlichen Kundenbetreuung nach einer schweren Erkrankung wie einem Schlaganfall oder der Entwicklung neuer Produkte. Dabei bleibt sich die Hallesche und ihrem eigenen Servicegedanken treu und legt Wert auf einen persönlichen und empathischen Umgang mit ihren Mitgliedern. In einem Umfeld, in dem die Neuerungen durch Digitalisierungen getrieben sind, schafft es die Hallesche diese Identität nicht zu verlieren und bietet den Mitgliedern zusätzlich innovative Neuerungen. Die Gesundheitswelten, alle Informationen rund um die Apps oder auch Informationen zur Positionierung als Gesundheitspartner, sind gebündelt auf der Website unter www.hallesche.de/gesundheit/mein-gesundheitspartner zu finden. Die Botschaft „Fürs Jetzt. Und alles, was kommt“ enthält die Zusage, für ihre Mitglieder als Gesundheitspartner da zu sein. Ein Versprechen, das als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nachhaltig wärt.

