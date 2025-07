Homeoffice und Co.: Neue Chancen für die private Haftpflichtversicherung

Das Berufs- und Privatleben vieler Mensch ist im Wandel. Alternativen zur klassischen Büroarbeit sowie ein bewussterer Umgang mit den Themen Besitz und Mobilität sorgen dafür, dass sich auch entstehende Risiken im Alltag ändern – und der Anspruch, für solche Risiken einen passgenauen Versicherungsschutz zu finden. Adam Riese, Digitalmarke der W&WGruppe, zeigt mit einer neu überarbeiteten Privathaftpflichtversicherung, wie Versicherer auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren und Maklerinnen und Maklern passende Leistungspakete für die eigene

Kundschaft zur Verfügung stellen können.

NEW WORK IM EIGENEN ZUHAUSE

Ob Remote Work oder Hybride-Konzepte – in den letzten Jahren haben sich die Arbeitsmöglichkeiten im Homeoffice vervielfältigt. Damit steigt jedoch auch das Risiko, im Rahmen der beruflichen Tätigkeit einen Schaden im eigenen Zuhause statt beim Arbeitgeber anzurichten: Schnell einmal ist Kaffee über den Arbeitslaptop gegossen, das Tablet fällt auf den Boden oder sensible Daten gelangen unbeabsichtigt in falsche Hände. Schäden, die dem Arbeitgeber dabei entstehen, sollten also in der eigenen, privaten Absicherung berücksichtigt werden.

Adam Riese hat aus diesem Grund das Thema Homeoffice in einer umfangreichen Erweiterung der Tariflinie „Riesig“ der Privathaftpflichtversicherung berücksichtigt. Maklerinnen und Maklern steht damit ein vielfältiges Leistungspaket für Kundinnen und Kunden zur Verfügung, in dem nun beispielsweise auch Hardware für das Homeoffice oder Homeschooling sowie mögliche Verletzungen von Datenschutzbestimmungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zu Hause abgesichert sind.

WIE NEU STATT NEU GEKAUFT: REPAIR & CARE

Was jedoch, wenn im privaten Umfeld ein Sachschaden entsteht? Eine Kundin leiht sich das Fahrrad eines Freundes, stürzt damit und beschädigt das Rad. Der Freund steht vor der Frage: Reparieren lassen oder ein neues Rad kaufen? Hier können Versicherer ansetzen und einen umweltbewussten Schadenersatz fördern. In der Tariflinie „Riesig“ ist es deshalb ab sofort möglich, Reparaturkosten erstatten zu lassen, die über den Schadenersatz der gesetzlichen Haftpflicht bei Neukäufen hinausgehen.

MOBILE ALTERNATIVEN ABSICHERN

Neben dem Arbeitsort hat sich auch die Art und Weise der Fortbewegung für viele Menschen gewandelt. Rund um das Thema Mobilität können deshalb verschiedene Risiken im Rahmen einer privaten Haftpflichtversicherung berücksichtigt werden. So sind beispielsweise Alternativen zum eigenen Auto, egal ob Leihfahrzeuge oder E-Fahrzeuge, im Trend. Hierbei kommen jedoch im Schaden- oder Verlustfall häufig hohe Eigenkosten auf Versicherte zu. Deshalb übernimmt Adam Riese im Rahmen der Tariflinie „Riesig“ die Selbstbeteiligungskosten für Nutzerinnen und Nutzer von Car-Sharing-Angeboten.

NEUER BAUSTEIN FÜR DAS PLUS AN LEISTUNG

Als Ergänzung zum Tarif „Riesig“ steht Kundinnen und Kunden außerdem ein neuer, optionaler Plus-Baustein zur Verfügung. Auch dieser enthält eine weitere Leistung im Bereich Mobilität – die Absicherung bei Beschädigung, Abhandenkommen oder Verlust gemieteter E-Scooter. Darüber hinaus bietet der Baustein ein hervorragendes Leistungs-Upgrade für Kundinnen und Kunden, die eine besonders umfassende Absicherung erwarten. Enthalten sind unter anderem eine Versicherung von Glasschäden an gemieteten Wohnräumen sowie von Sach- und Personenschäden mitversicherter Personen untereinander.

SCHNELL UND EINFACH VERSICHERN DANK DIGITALER PROZESSE

Mit der Berücksichtigung aktueller Risiken können Versicherer auf diese Weise individuelle Leistungspakete erstellen, die Kundinnen und Kunden auf der Suche nach einer zeitgemäßen und anpassungsfähigen Versicherung überzeugen. Bei Adam Riese wie immer mit dabei: digitale Prozesse, die sowohl Maklerinnen und Maklern als auch Kundinnen und Kunden einfache, schnelle

und unkomplizierte Abläufe ermöglichen.

