Helvetia verlängert Swiss-Ski Sponsoring

Gleichzeitig verlängert Helvetia auch die Individualsponsoringverträge mit den beiden Alpin-Athleten Michelle Gisin und Daniel Yule. Anlässlich der Verlängerung des Engagements verknüpft Helvetia das seit 2011 bestehende Helvetia Schutzwald-Engagement mit der Swiss-Ski-Partnerschaft.

Mit der Vertragsverlängerung um fünf Jahre gehen Swiss-Ski und Helvetia Versicherungen ins zwanzigste Jahr ihrer Partnerschaft und setzen damit ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Für Martin Jara, CEO Helvetia Schweiz, entspricht diese Fortsetzung vollumfänglich den Werten des Unternehmens: «Vertrauen, Dynamik und Begeisterung machen unsere DNA aus. Sie prägen auch unser Engagement im Skisport. Für Helvetia war es daher klar, dass wir die Kooperation mit Swiss-Ski weiterführen möchten.»

Zurück in die Erfolgsspur

Peter Barandun, Co-Präsident von Swiss-Ski, erinnerte bei der Vertragsunterzeichnung in Adelboden daran, dass Helvetia beim Verband einstieg, als es sportlich alles andere als optimal lief. Nach der aus Sicht des Schweizer Skisports desaströsen WM 2005 in Bormio war ein Neuanfang nötig. «Der Einstieg von Helvetia als Sponsorin war damals sehr wichtig», so Peter Barandun. «Gemeinsam gelang es uns in der Folge, den Schneesport während nunmehr zwei Jahrzehnten nachhaltig weiterzuentwickeln und zurück in die Erfolgsspur zu führen. Wir freuen uns deshalb sehr, die erfolgreiche und langjährige Partnerschaft mit Helvetia fortzusetzen.»

Auch Verträge mit Michelle Gisin und Daniel Yule verlängert

Vom umfassenden Sponsoring-Engagement des Premium-Partners Helvetia profitieren mehr als 300 Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski in elf Schneesportarten. Zudem wird der Schneesport-Nachwuchs durch die direkte Unterstützung aller Regionalverbände und der drei nationalen Leistungszentren gezielt gefördert.

Neben dem Verband Swiss-Ski unterstützt Helvetia derzeit auch 16 Kader-Athletinnen und -Athleten aus den Sportarten Ski Alpin, Langlauf, Skispringen, Biathlon und Skicross als Individualsponsorin. Zum Wintersport Team Helvetia gehören auch die beiden Alpin-Aushängeschilder Michelle Gisin (seit 2017) und Daniel Yule (seit 2011). Helvetia ist stolz darauf, auch mit diesen beiden Sportgrössen die Partnerschaft am Weltcup-Wochenendes in Adelboden verlängert zu haben.

Ein Baum für jeden Weltcuppunkt

Einem Vorschlag von Daniel Yule folgt die dritte Neuerung, welche Helvetia und Swiss-Ski in Adelboden angekündigt haben: Ab dem Rennwochenende im Berner Oberland fahren sämtliche Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski auch zugunsten des Schweizer Schutzwaldes. Für alle ab den Rennen in Adelboden erzielten Weltcuppunkte der bei Swiss-Ski zusammengeschlossenen Sportarten wird ein Baum in einem Schweizer Schutzwaldprojekt gepflanzt. Basierend auf den Zahlen der Saison 2023/2024 rechnet Helvetia damit, dass bis zum Ende der laufenden Saison bis zu 30 000 Weltcuppunkte erzielt werden, was sich folglich in der Pflanzung von ebenso vielen Bäumen für den Schweizer Schutzwald niederschlagen wird.

Für Jan Kundert, Leiter Kunden- und Marktmanagement von Helvetia Schweiz, ist diese Aktion ein Musterbeispiel dafür, wie zwei erfolgreiche Engagements zusammengeführt werden können: «Durch die Einbindung unserer Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten sind wir überzeugt, für die Notwendigkeit von gesunden Schutzwäldern im alpinen Raum zu sensibilisieren. Gerade die Naturereignisse der letzten Jahre zeigen, wie wichtig solche Projekte zum Schutz von Menschen und Infrastruktur sind.»

Spezialhelm für Athletinnen und Athleten des Wintersport-Teams Helvetia

Die Sportlerinnen und Sportler des Wintersport Teams Helvetia aus den Kategorien Ski Alpin, Skispringen und Skicross machen ab sofort mit einem eigens entworfenen Helm auf die Schutzwald-Aktion aufmerksam. Darauf sind beidseitig je acht stilisierte Tannen in den Farben von Helvetia abgebildet.

Auch die Fans des Swiss-Ski-Teams können sich an der Schutzwald-Aktion beteiligen: Für CHF 15 kann ein «BaumBuddyPass» erworben werden. Der Beitrag stellt sicher, dass jeweils ein durch das Swiss-Ski-Team eingefahrener Baum geschützt und gepflegt wird, bis er seine volle Stärke erreicht hat und seine Schutzfunktion über Jahrzehnte hinweg erfüllen kann. Mehr Infos dazu auf der Schutzwald-Website von Helvetia.

Bereits seit 2011 engagiert sich Helvetia für den Erhalt und die Pflege des Schweizer Schutzwaldes. Europaweit wurden bereits über 500 000 Bäume gepflanzt, davon mehr als 260 000 in der Schweiz. Das Helvetia-Schutzwaldprojekt wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch von den Ländergesellschaften in Österreich, Deutschland, Frankreich und Spanien unterstützt.

Helvetia als Partner der Biathlon- und Freestyle-WM 2025 in der Schweiz

Das umfangreiche Schneesport-Engagement von Helvetia wird 2025 mit den IBU Weltmeisterschaften Biathlon Lenzerheide (12. bis 23. Februar) und den FIS Freestyle Weltmeisterschaften 2025 St. Moritz (17. bis 30. März) abgerundet. Bei beiden Anlässen tritt das Unternehmen als nationale Partnerin auf.

