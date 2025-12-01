Helvetia und Baloise bestätigen Vollzugstermin der Fusion per 5. Dezember 2025

Für die Fusion von Helvetia und Baloise liegen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor und die Transaktion wird – wie im September dieses Jahres angekündigt – am 5. Dezember 2025 vollzogen.

Der letzte Handelstag der Namenaktien der Baloise Holding AG (BALN) an der SIX Swiss Exchange ist der 5. Dezember 2025. Die Dekotierung sämtlicher Aktien von Baloise erfolgt per 8. Dezember 2025. Am selben Tag, dem 8. Dezember 2025, werden die neu ausgegebenen Aktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) begleitet die Transaktion als durchführende Bank.

Wichtige Termine im Überblick

8. Dezember 2025Veröffentlichung der Pro-forma-Finanzinformationen sowie Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

15. April 2026Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe

Am Montag, 8. Dezember 2025, werden ab 7.00 Uhr (MEZ) der Kotierungsprospekt und Pro-forma-Finanzinformationen auf der Website von Helvetia Baloise sowie auf Anfrage bei der ZKB verfügbar sein. Diese Angaben stellen keine Prognose dar und beruhen auf Annahmen, die von jenen abweichen können, die später für die Erstellung der Eröffnungsbilanz herangezogen werden. Ebenfalls am Montag, 8. Dezember 2025, findet um 9.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz statt, in der Analysten und Investoren die rechnungslegungsbezogenen Auswirkungen der Fusion sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Pro-forma-Finanzinformationen erläutert bekommen.