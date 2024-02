Hausratversicherung: Ammerländer mit größtem Zuwachs

Die Hausratversicherung gehört zu den betragsstärksten Sparten der Ammerländer Versicherung. Seit ihrer Einführung verzeichnet sie einen kontinuierlichen Zuwachs. „Die Hausrat-Sparte macht inzwischen fast die Hälfte unseres Bestandes aus“, erklärt Gerold Saathoff, Vorstand Vertrieb bei der Ammerländer Versicherung. Aktuell können Kunden zwischen den Tarifen „Classic“, „Comfort“, „Exclusiv“ und „Excellent“ wählen.

Laut aktuellen Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist die Zahl der Verträge in der verbundenen Hausratversicherung in Deutschland in den vergangenen Jahren insgesamt kräftig gestiegen auf aktuell 27,2 Millionen Verträge. Die V.E.R.S. Leipzig zeigt in ihrem „Branchenmonitor 2017 – 2022 Hausratversicherung“, dass 30 der 50 nach Beitragseinnahmen größten Anbieter ihre Bestände ausbauen konnten. Darunter auch die Ammerländer Versicherung (AV).

Im untersuchten Zeitraum wuchs der Bestand der AV um 315.914 Policen. Damit verzeichnet sie den drittgrößten Zuwachs nach absoluten Zahlen und rangiert damit hinter Generali und Provinzial. Deren hohen Zuwächse sind aber vor allem auf fusionsbedingte Umstrukturierungen zurückzuführen. Bei der relativen Entwicklung liegt die Ammerländer Versicherung im gleichen Zeitraum auf Platz vier mit einer Steigerung von 71,2 Prozent.

„Diese Entwicklung zeigt, dass wir mit unserer Hausratversicherung ein Produkt entwickelt haben, dass den Bedürfnissen der Kunden entspricht und ihnen eine optimal abgestimmte Leistung und Absicherung bietet“, erklärt Gerold Saathoff. „Auch im vergangenen Jahr haben wir gute Zuwächse in der Sparte verzeichnet. Der Blick auf 2024 verspricht ebenfalls eine positive Entwicklung.“

Neben der Hausrat-Versicherung, die 2019 als „Deutschlands beste Hausratversicherung“ ausgezeichnet wurde, gehören auch die Sparten Privathaftpflicht-, Hundehalterhaftpflicht-, Unfall-, Wohngebäude-, Fahrradvollkasko- und WoMobil-Versicherung zum Portfolio der Ammerländer Versicherung.

