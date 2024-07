HanseMerkur: Neuer PKV-Tarif für Angestellte

Mit dem „MB Fund – Flex Plus“ (WKN A0F6X2) hat die MB Fund Advisory GmbH einen \"sportlichen Geldparkplatz\" am Start. Der Absolute Return-Anleihefonds strebt bei einer Zielvolatilität von 3,0% bis 4,5% auf Sicht von 12 Monaten positive Renditen an. Den Anlageschwerpunkt bilden Unternehmensanleihen. Staatsanleihen sowie in begrenztem Umfang auch Fremdwährungsanleihen und bis zu 10% Drittfonds können ebenso beigemischt werden wie Wandelanleihen, Gold, Zertifikate und Aktien, letztere vor allem aufgrund attraktiver Dividenden und Optionsprämien („Covered-Call-Writing“). Eine Beimischung von Absolute-Return-Elementen wird meist über Derivate abgebildet. www.mbfa.de