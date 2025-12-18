Gut abgesichert im Ausland – mit dem BDAE

Die richtige Absicherung ist dabei entscheidend – genau hier setzt der BDAE an: Seit 1995 begleitet der Spezialist für Auslandsversicherungen weltweit mobile Menschen mit maßgeschneiderten Lösungen. Für Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden ins Ausland entsenden, bietet die BDAE Consult zudem eine rechtliche Beratung an. Auch mit Vertriebspartnerinnen und -partnern arbeitet der BDAE weltweit zusammen.

Die Risiken für Expats und Auswandernde sind vielfältig: Geopolitische Krisen, Naturkatastrophen oder Pandemien zeigen, wie unvorhersehbar die Welt sein kann. Hinzu kommen weltweit steigende Gesundheitskosten, die zu höheren Kosten für medizinische Behandlungen führen, was sich wiederum auf Versicherungsbeiträge auswirkt. Der BDAE begegnet diesem Trend mit flexiblen Produkten. Auch preissensible Zielgruppen erhalten den benötigten essenziellen Schutz. Gesundheitlich abgesichert zu sein, ist für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, sehr wichtig. Doch: Warum ist eine internationale Krankenversicherung so grundlegend? Eine klassische Reisekrankenversicherung reicht für längere Aufenthalte nicht aus, da sie berufliche Tätigkeiten ausschließt und nur für Urlaubsreisen gilt.

Internationale Krankenversicherungen decken hingegen ambulante und stationäre Behandlungen, Zahnarztkosten, Schwangerschaft, Heimatbesuche und Rückholungen ab. Wer seinen Wohnsitz verlegt, sollte außerdem Haftpflicht-, Rechtsschutz- oder Unfallversicherungen prüfen, da bestehende deutsche Verträge häufig ihre Gültigkeit verlieren.

Der BDAE bietet für alle Zielgruppen passende Produkte: von Studierenden, digitalen Nomadinnen und Nomaden sowie Expats über Auswandernde bis hin zu ausländischen Fachkräften, die nach Deutschland kommen. Geschäftskunden profitieren von weltweit gültigen Business-Lösungen.

Kurzum: Wer weltweit unterwegs ist – beruflich oder privat – sollte seine Absicherung nicht dem Zufall überlassen. Der BDAE macht internationale Mobilität sicherer.

IST EINE ANWARTSCHAFT LOHNENSWERT?

Wer für einen längeren Zeitraum ins Ausland geht, sollte sich die Frage stellen, ob eine Anwartschaftsversicherung nötig und sinnvoll ist – eine Art „Pause-Taste” für die bestehende Krankenversicherung und Garantie für die Wiederaufnahme der Versicherung nach der Rückkehr nach Deutschland. Es gibt die Anwartschaft sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten Krankenversicherung.

Durch die Anwartschaftsversicherung des BDAE erhält man sich das Beitrittsrecht in die gesetzliche oder private Krankenversicherung – auch nach langjährigem Auslandsaufenthalt. Außerdem entfallen die sogenannten antragsrelevanten Voraussetzungen. Für viele digitale Nomadinnen und Nomaden, Expats oder Weltreisende, die Jahre oder sogar Jahrzehnte im Ausland bleiben, ist das eine attraktive Option, denn: Bei der Rückkehr wird man nicht automatisch wieder in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder privaten Krankenversicherung (PKV) aufgenommen. Hiermit verknüpfte Bedingungen sind zum Beispiel Vorversicherungszeiten und ein Höchstaufnahmealter. In der PKV ist bei neuen Verträgen mit deutlich teureren Konditionen zu rechnen, die sich am Alter und Gesundheitszustand bemessen.

WANN IST EINE ANWARTSCHAFT SINNVOLL?

Eine Anwartschaft kann für alle sinnvoll sein, die längere Zeit oder dauerhaft außerhalb der EU oder in einem Nicht-Abkommensstaat leben. Das betrifft zum einen privatversicherte Personen sowie diejenigen, die nach der Rückkehr voraussichtlich über der Versicherungspflichtgrenze verdienen. Auch bei beruflich bedingten Auslandsaufenthalten, etwa im Rahmen einer Entsendung, kann eine Anwartschaft den späteren Wiedereinstieg in die deutsche Krankenversicherung sichern.

DIE ANWARTSCHAFT FÜR DEN GEPLANTEN AUSLANDSAUFENTHALT

Eine Anwartschaft kann auch für Menschen sinnvoll sein, die sich damit beschäftigen, dauerhaft im Ausland zu leben, aber nicht sofort eine lebenslange Auslandskrankenversicherung abschließen möchten. Der BDAE bietet hierfür als einziger Versicherungsanbieter in Deutschland die Möglichkeit einer Anwartschaft auf die lebenslange Auslandskrankenversicherung EXPAT INFINITY. Dabei bleibt die Versicherung zunächst in Wartefunktion und wird erst später in eine aktive Versicherung umgewandelt – der ursprünglich geprüfte Gesundheitsstatus bleibt erhalten.