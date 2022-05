Gothaer als starker Partner für Ihre Firmenkunden

Die betriebliche Krankenversicherung befindet sich seit Jahren im Wachstum. Arbeitgeber haben im hart umkämpften Markt um Fachpersonal die Vorteile der betrieblichen Krankenversicherung erkannt und fragen bei Versicherern wie der Gothaer nach Angeboten. Maklerhäuser spezialisieren ihre Vertriebsstrukturen, um die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ziel- und bedarfsgerecht beraten zu können. Versicherer reagieren auf die hohe Nachfrage, indem sie das Produkt immer „massentauglicher“ machen.

SCHLANKE VERKAUFS- UND VERWALTUNGSPROZESSE FÜR JEDEN MAKLER

Zeiten, in denen die bKV ein spezialisiertes Segment darstellte und den Makler sowie den Arbeitgeber vor komplexe Prozesse und beratungsintensive Herausforderungen stellte, sind Vergangenheit. Die Gothaer hat für Vermittler und Arbeitgeber Konzepte entwickelt, die den Aufwand reduzieren und die Beratung vereinfachen. Aufkommende Fragen werden beantwortet, sämtliche Prozesse und Bestandsthemen werden übernommen, wenn es gewünscht wird. Nah dran oder beinahe selbstverwaltend, beides ist möglich. Die Gothaer bietet fachliche Ansprechpartner für alle Beteiligten an sowie digitale Lösungen bei der An- und Abmeldung von Mitarbeitern und Rechnungseinreichungen. Dabei sind die Lösungen in die Infrastruktur des Betriebes integrierbar, sodass der Beschäftigte über die hauseigenen Medien mit uns in Kontakt treten kann.

Komplexität oder der hohe Verwaltungsaufwand sind längst kein Hindernis mehr, die bKV in jedem Firmenkundengespräch anzubieten.

EINFACHE PRODUKTE

In der Branche hat sich eine enorme Innovationskraft entwickelt. Dadurch sind Produkte entstanden, die die Flexibilität fördern und leicht verständliche Leistungen anbieten. Die neue Generation der Budgettarife ist besonders interessant für Kunden und Vermittler, die den Einstieg in die bKV ohne Spezialisierung suchen. Dem Mitarbeiter wird ein Budget zur Verfügung gestellt, welches er jährlich für unterschiedliche Leistungen nutzen kann. Bei der Gothaer profitiert der Mitarbeiter von weiteren Services. Hierzu gehören zum Beispiel Telemedizin, Terminierung beim Facharzt oder auch Hilfe bei der Pflege von Angehörigen.

ANDREAS HAUT

Den perfekten Einstieg in die

bKV bietet die Gothaer auf

www.bkv.de an.