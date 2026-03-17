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Versicherungen

Gewerbegeschäft – alles #digitAL?!

Alte Leipziger nimmt Kleinstunternehmen in den Blick und startet neue Gewerbe-Produkte mit hoher Automatisierun

Mit ihren stufenweise neu eingeführten Gewerbe-Produkten treibt die Alte Leipziger Versicherung die Digitalisierung im Gewerbegeschäft konsequent voran. Unter dem Label #digitAL bündelt das Unternehmen dunkelverarbeitbare Lösungen in den Sparten Sachinhalt, Betriebshaftpflicht, Werkverkehr und Elektronik. Zielgruppe sind kleine und insbesondere Kleinstunternehmen mit klar definierten Grenzwerten.

Gebündelte Leistungen und vereinfachte Berechnungsgrundlagen

Im Fokus steht ein hoher Automatisierungsgrad für Vertriebspartner und Gesellschaft: Anträge werden ohne aufwendige Risikoerfassung verarbeitet und Policen schnell ausgestellt. „Unsere Zielgruppe benötigt unkomplizierte und schnelle Absicherungslösungen. Genau hier setzen unsere digitalen Gewerbe-Produkte an“, erklärt Kai Waldmann, Vorstand der Alte Leipziger Versicherung. Bereits kurz nach Einführung verzeichnet das Unternehmen über 1.000 Neuanträge und eine sehr positive Marktrückmeldung. Der Abschluss erfolgt digital über die Vergleichsplattform Thinksurance oder den firmeneigenen Rechner EasyWeb-Sach. Weitere Plattformanbindungen sind geplant, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Neben der hohen Prozessautomatisierung führen feststehende Leistungen dazu, dass die Produkte zu einem günstigen Preis angeboten werden können.  Unternehmen können das Standardprodukt bis zu definierten Grenzwerten wählen.

Die Produkte im Überblick

In der Haftpflichtversicherung dient der Jahresumsatz bis 2 Mio. Euro als Berechnungsgrundlage. Angaben zu Mitarbeiterzahl oder Lohnsummen entfallen. Der Grundbaustein für alle Risiken schafft eine klare und verständliche Basis. Aufbauende, risikoorientierte Bausteine ermöglichen individuelle Ergänzungen. Auch in der Sach-Inhaltsversicherung wurden Leistungen gebündelt und übersichtlich in einer Deklaration zusammengeführt. Die maximale Versicherungssumme beträgt 1,5 Mio. Euro.

Elektronische Anlagen und Geräte sind bis 500.000 Euro versicherbar und der Werkverkehr mit einer Versicherungssumme bis 200.000 Euro für bis zu 50 Fahrzeugen. Wichtige Zusatzleistungen wie Best-Leistungs-Garantie, Innovationsklausel, Besitzstandsgarantie sowie Summen- und Konditionsdifferenzdeckung finden sich in unterschiedlicher Ausprägung im Versicherungsschutz wieder und erleichtern Vermittlern die Beratung und Umdeckung. Die Pauschalversicherungen mit hoher Automatisierung, verständlicher Produktstruktur und schneller Policierung sowie einem attraktiven Preis positionieren die Alte Leipziger als digitalen Versicherer bei kleinen und Kleinstunternehmen.

 

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