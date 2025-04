Gesundheit ist das höchste Gut

Gesundheit steht für die meisten Menschen auf Platz eins der Wunschliste – also immer ein geeigneter Content, um Kundenbeziehungen aufzubauen, zu pflegen und zu vertiefen. Mit Ihrer Kompetenz für Gesundheitsschutz zeigen Sie Empathie für die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden und vermitteln Ihnen Sicherheit und Zuversicht.

Die IKK classic bietet den besten Gesundheitsschutz für gesetzlich Krankenversicherte. Denn sie finanziert Kranken- und Pflegezusatzversicherungen mit dem IKK Bonus bis zu 100 Prozent. Nur die IKK classic verdreifacht den Geldbonus als Zuschuss zu den Zusatzversicherungen – mehr als 500 Euro in einem Kalenderjahr sind möglich. Das gilt sowohl für Neuabschlüsse als auch für Bestandsverträge. So haben Sie für Upselling wie für Cross-Selling immer die passende Antwort – mit einer oder mehreren Zusatzversicherungen Ihrer Wahl, zum Beispiel als:

• Privatpatient beim Zahnarzt

• Privatpatient im Krankenhaus

• „VIP“ in der Pflege

Darüber hinaus können Versicherte der IKK classic noch viele weitere attraktive Gesundheitsleistungen wie zum Beispiel Fitnesstracker, Smartwatches oder Geburtsvorbereitungskurse für Partner/innen über den Zuschuss finanzieren. Schnell, einfach und übersichtlich gelingen die Auswahl der Aktivitäten sowie das Einreichen der Nachweise und Rechnungen in der IKK-classicApp, natürlich auch für familienversicherte Kinder. Dabei werden sogar bonusfähige Aktivitäten vor Versicherungsbeginn im laufenden Kalenderjahr berücksichtigt. Eine Unterschrift oder Stempel des Leistungserbringers sind nicht erforderlich. Nachweise, zum Beispiel über eine Zusatzversicherung oder eine Smartwatch, werden einfach per Upload oder Foto beigefügt. Der Geldbetrag wird direkt auf das Wunschkonto des Versicherten überwiesen. Und das Beste: Der IKK Bonus lässt sich perfekt mit weiteren Produkten der IKK classic kombinieren – zum Beispiel mit (Online-)Gesundheitskursen, dem IKK Spartarif oder dem IKK Spartarif Plus. Mit diesen beitragsfreien Wahltarifen der IKK classic können Mitglieder zusätzlich jährlich bares Geld sparen.

IKK CLASSIC