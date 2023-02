Gesund bleiben und sparen – mit dem IKK-Dreifach-Bonus

Wer regelmäßig Sport treibt, seine Impfungen auffrischt oder zur Vorsorge geht, kann sich mit dem IKK Bonus belohnen. Die Anzahl der Maßnahmen ist nicht begrenzt – je aktiver Versicherte am Programm teilnehmen, desto lauter klingelt es in ihrem Portemonnaie.

Versicherte können sich für einen Geldbonus oder einen Zuschuss zu bestimmten Leistungen entscheiden. Neu: Ab dem Teilnahmejahr 2023 beträgt der Zuschuss das Dreifache des Geldbonus – dabei sind mehr als 500 Euro Zuschuss möglich. Jedes Familienmitglied profitiert dabei gleichermaßen. Und das Beste: Der IKK Bonus lässt sich perfekt mit weiteren Produkten der IKK classic verbinden – ob IKK Spartarif oder Gesundheitskurs.

Der besondere Vorteil für Kunden und Vermittler liegt in der Bezuschussung von privaten (Zusatz-)Versicherungen. Welche privaten Zusatzversicherungen werden bezuschusst?

• Krankenzusatzversicherungen (z. B. ambulant, stationär, Krankentagegeld)

• Pflegezusatzversicherungen (Pflegetagegeld, Pflegekostenversicherungen)

• Auslandsreisekrankenversicherungen

• Berufsunfähigkeitsversicherungen (einschließlich Grundfähigkeitsversicherungen und der sogenannten „Schüler-BU“)

• Unfallversicherungen (einschl. Inhaberausfallversicherungen)

Darüber hinaus können Versicherte noch viele weitere attraktive Gesundheitsleistungen wie zum Beispiel Fitnesstracker, Smartwatches oder Geburtsvorbereitungskurse für Partner und Partnerinnen über den Zuschuss finanzieren.

Am einfachsten gelingt die Teilnahme am Bonusprogramm digital über die IKK classic- App. Alternativ kann auch ein Bonusantrag über die IKK-Onlinefiliale, das IKK-Servicecenter oder das Onlineformular eingereicht werden. In der IKK classic-App können die Aktivitäten schnell, einfach und übersichtlich direkt vom Mitglied ausgewählt und per Klick eingereicht werden. Nachweise, zum Beispiel über eine Zusatzversicherung oder eine Smartwatch, können dazu direkt per Upload beigefügt werden – und das auch für familienversicherte Kinder.

IKK CLASSIC