GemeinsamGesund ist der bKVMagnet für mehr Maklererfolg

Herr Rahn, GemeinsamGesund ist eine „Win-win-win-Lösung für alle“ – was bedeutet das?

JOACHIM RAHN: Health Benefits müssen für alle sofort erlebbar und vorteilhaft sein. GemeinsamGesund erfüllt diese Ansprüche: Erstens, Mitarbeitende erhalten die Gesundheitsleistungen sofort, ohne Wartezeiten. Zweitens, Arbeitgebende können das Betriebsklima positiv beeinflussen, ihre Kosten senken und haben zudem wenig Aufwand damit. Drittens, Vertriebspartner erhalten ein flexibles Konzept, um Lösungen für jede Unternehmensgröße anzubieten.

Wie flexibel ist das bKV-Konzept?

JOACHIM RAHN: Zur Verfügung stehen ein sehr preiswerter Kompakttarif mit einem Monatsbeitrag unter sechs Euro, um die staatliche Förderung mit bis zu 50 Euro steuer- und sozialversicherungsfreier Sachbezüge zu nutzen. Oder unsere Budgettarife mit Jahresbudgets von 300, 600, 1000 und 1500 Euro mit einer Vielzahl ambulanter und zahnmedizinischer Leistungen. Zwei Stationär-Tarife sichern in der Klinik das Ein- oder Zweibettzimmer sowie die Chefarztbehandlung ab. Mitarbeitende und mitversicherte Familienangehörige profitieren sofort zu 100 Prozent von allen Leistungen, ohne Wartezeiten und Gesundheitsprüfungen. Für die Finanzierung bieten wir drei Modelle an: arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanziert sowie den Mix aus beidem. Arbeitgeberfinanzierte Gesundheitsbudgets können sogar eigenfinanziert erhöht werden. Diese doppelte und sofortige Erlebbarkeit ist einzigartig im Markt.

Ist GemeinsamGesund voll digital?

JOACHIM RAHN: Ja, von der Einrichtung über die Verwaltung bis zur Nutzung durch die Mitarbeitenden. Alle Geschäftsvorfälle, Anmeldungen und Abmeldungen der Mitarbeitenden, Beitragsfreistellungen, Adressänderungen et cetera können über das Arbeitgeberportal MVorsorge einfach und effizient digital durchgeführt werden. Von Beginn an war klar, dass jeder Mehraufwand aufseiten der Vermittler und Betriebe vermieden werden muss. Deshalb sagen wir: So wie GemeinsamGesund muss bKV heute sein: effizient in jeder Hinsicht, fehlerfrei bei der Implementierung sowie schlank und einfach in der Verwaltung.

Vielen Dank für das Gespräch.