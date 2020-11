Ganz nach Wunsch: flexible Unfallrente oder einmalige Kapitalleistung bei Invalidität

Die Versicherungskammer Bayern hat eine neue Unfallversicherung mit deutlich besseren Leistungen. Eine Kundenbefragung in Zusammenarbeit mit Kantar TNS, bei der mehrere hundert Kund*innen befragt wurden, zeigt, dass Betroffenen im Fall des Falles eine monatlich ausgezahlte Unfallrente wichtiger ist als eine einmalige Kapitalauszahlung. Darauf geht die Versicherungskammer mit ihrem neuen Angebot ein.

Folgende Leistungen sind jetzt ebenfalls enthalten: eine Sofortleistung nach unfallbedingten Verletzungen sowie die Kostenübernahme nach einem Unfall für psychologische Betreuung bis zu 2.000 Euro, die Übernahme von Bergungskosten sowie kosmetischer Operationskosten bis jeweils 100.000 Euro und unfallbedingte Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten bis 20.000 Euro.

Vielen Menschen ist nicht klar, wie wichtig eine private Unfallversicherung ist. So haben in Bayern und der Pfalz derzeit nur 35 Prozent der privaten Haushalte eine Unfallversicherung. Weit verbreitet ist die falsche Annahme, dass die gesetzliche Unfallversicherung bei Unfällen in der Freizeit leistet. Das Gegenteil ist der Fall. Ein privater Schutz, der weltweit und rund um die Uhr gilt, ist deshalb umso wichtiger. Unfallversicherte können den beschriebenen Kernschutz des UnfallSchutz Vario flexibel durch den Ergänzungsschutz und Serviceleistungen ausbauen (siehe Infokasten).

Eine private Unfallversicherung ist in jeder Lebenslage ein unerlässlicher Schutz: für Familien mit Kindern ebenso wie für junge Leute, die einfach viel in ihrer Freizeit ausprobieren – etwa Gokart-Fahren oder ein Fahrsicherheitstraining. Auch Hausfrauen und -männer, Bauherr*innen sowie Teilnehmende am Straßenverkehr benötigen eine Unfallversicherung, weil bei ihnen das Unfallrisiko höher ist.

Die Unfallversicherung gibt es auch mit Beitragsrückzahlung (UBR). Diese ist besonders für Großeltern interessant, die ihre Enkelkinder absichern wollen, aber auch für Eltern bzw. Patinnen und Paten, die Kapital für den Nachwuchs ansparen möchten.

(Konzern Versicherungskammer)