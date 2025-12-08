Fusion zur Helvetia Baloise Holding AG vollzogen

Alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Aufsichtsbehörden wurden erteilt, sodass der Zusammenschluss der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG zur Helvetia Baloise Holding AG am heutigen Tag erfolgreich vollzogen werden konnte.

«Die Fusion von Helvetia und Baloise markiert einen historischen Moment und den Beginn unserer gemeinsamen Geschichte», sagt Fabian Rupprecht, CEO der Helvetia Baloise Gruppe. «In der neuen Konstellation ist Helvetia Baloise der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz mit einer führenden Position in Europa. Diese gebündelte Stärke, Verlässlichkeit und Stabilität bilden das Fundament für den nachhaltigen Mehrwert, den wir all unseren Anspruchsgruppen zusichern.»

«Der Zusammenschluss ist ein Bekenntnis zu langfristigem Denken und gemeinsamer Stärke. Helvetia Baloise vereint zwei Kulturen, die Verantwortung, Vertrauen und Innovation teilen. Gemeinsam werden wir die Zukunft der Versicherungsbranche mitgestalten», so Thomas von Planta, der mit Abschluss der Fusion das Verwaltungsratspräsidium der Helvetia Baloise Holding AG übernommen hat.

Mit dem Vollzug der Fusion wurden die Namenaktien der Baloise Holding AG im Umtauschverhältnis von 1:1.0119 in 46’392’407 neu ausgegebene Namenaktien der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) umgetauscht. Diese neuen Aktien sind ab dem 8. Dezember 2025 zum Handel zugelassen, während die vormaligen Aktien von Baloise letztmals am 5. Dezember 2025 gehandelt wurden und am 8. Dezember 2025 dekotiert werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöhten sich die Anzahl Aktien der Helvetia Baloise Holding AG auf gesamthaft 99’418’092 und das Aktienkapital auf gesamthaft CHF 1’988’361.84. Am 22. Dezember 2025 ist die Aufnahme der Aktien in den Swiss Leader Index (SLI) geplant, was die Bedeutung der fusionierten Gesellschaft weiter unterstreicht.

Operative Integration der Geschäftstätigkeiten

Mit dem Abschluss der Fusion startet nun die operative Integration der Geschäftstätigkeiten beider Unternehmen. Geplant sind die Zusammenführung von Produkten und Dienstleistungen, die Harmonisierung interner Prozesse sowie die Realisierung von Synergien.

Während einer Übergangsphase werden Kundinnen und Kunden weiterhin über die bestehenden Kanäle betreut. In den Märkten mit gemeinsamer Präsenz sollen künftig sämtliche Angebote sukzessive zusammengeführt werden. Ziel ist es, durch die Verbindung von Expertise und Kundennähe ein noch stärkeres Unternehmen zu schaffen.

Mit dem Vollzug der Transaktion scheiden Hans C. Künzle und Regula Wallimann aus dem Verwaltungsrat von Helvetia aus. «Im Namen des gesamten Verwaltungsrates möchte ich Hans C. Künzle und Regula Wallimann für ihre langjährige Mitarbeit und ihren grossen Einsatz für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Helvetia danken», so Thomas Schmuckli, bisheriger Präsident des Verwaltungsrates von Helvetia. Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein, die bisher Teil des Verwaltungsrates von Baloise waren, scheiden ebenfalls aus. «Im Namen des Verwaltungsrates von Baloise danke ich Maya Bundt, Karin Lenzlinger Diedenhofen und André Helfenstein für ihren Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Baloise», sagt Thomas von Planta.

Wie bereits angekündigt, kommt es auch auf der Ebene Konzernleitung zu Veränderungen: Sandra Hürlimann (neu CTO Schweiz) und Thomas Neusiedler (CEO Österreich) scheiden aus der Konzernleitung aus und übernehmen neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Annelis Lüscher Hämmerli ist zur Wahl als neue Präsidentin der Berner Kantonalbank vorgeschlagen worden und verlässt Helvetia Baloise Ende April. Clemens Markstein, der bisher Teil der Konzernleitung von Baloise war, übernimmt ebenfalls eine neue Rolle bei Helvetia Baloise (neu Leiter Kundenleistungen & Integration Schweiz). Carsten Stolz verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. «Während ihrer Zeit in der Konzernleitung prägten Annelis Lüscher Hämmerli, Sandra Hürlimann und Thomas Neusiedler mit ihrer Schaffenskraft und einem grossen strategischen Weitblick die erfolgreiche Entwicklung von Helvetia zu einer internationalen Versicherungsgruppe. Im Namen der gesamten Konzernleitung danke ich ihnen für ihr grosses Engagement in den letzten Jahren und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Sandra Hürlimann und Thomas Neusiedler», sagt Fabian Rupprecht. «Carsten Stolz und Clemens Markstein haben Baloise mit Weitblick, Professionalität und grosser menschlicher Stärke über viele Jahre prägend mitgestaltet und damit wesentlich zu einer nachhaltigen Entwicklung beigetragen. Im Namen der gesamten Konzernleitung danke ich beiden herzlich für ihren Einsatz und ihre entscheidende Rolle auf unserem gemeinsamen Weg», so Michael Müller, Integration Officer / Deputy CEO der Helvetia Baloise Gruppe, abschliessend.

Wichtige Daten

Montag, 8. Dezember 2025:

– Ab 07:00 Uhr (MEZ) werden der Kotierungsprospekt inklusive der Pro-Forma-Finanzinformationen auf www.helvetia-baloise.com/fusion sowie auf Anfrage bei der Zürcher Kantonalbank als Listing Agent und Lead Manager verfügbar sein

– 09:00 Uhr (MEZ): Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zu den Pro-Forma-Finanzinformationen

Mittwoch, 15. April 2026: Jahresabschluss 2025 und Capital Markets Day der Helvetia Baloise Gruppe

Freitag, 22. Mai 2026: Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG