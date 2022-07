Früher oder später – der Ruhestand will gut geplant sein

Mit einem Profi zusammen lohnt es sich, eine erste Bilanz zu ziehen: Wo stehe ich, was habe ich bisher alles erreicht? Und mehr noch: Was kann und will ich noch erreichen? Die Antworten darauf sind vielschichtig, individuell – und oft auch ganz privat. Viele Überlegungen sind dennoch ähnlich: Wie lange kann und wie lange will ich noch arbeiten? Was kommt danach? Womit kann ich mein Einkommen ersetzen – wovon will ich im Ruhestand leben?

Viele Hoffnungen sind mit diesem Lebensabschnitt verbunden – die Vorfreude auf Freiheit und Traumzeit ist bei vielen groß. Aber es sind auch Sorgen und Ängste damit verknüpft. Reicht meine Rente überhaupt, egal wie alt ich werde? Wie lege ich mein Vermögen an? Und wie viel Geld brauche ich eigentlich?

Nur wenige kennen bereits konkrete Antworten. Es hilft, gemeinsam mit einem Experten ein Konzept zu entwickeln, mit dem möglichst viele Ziele erreicht werden können. Eine Einkommensstrategie, damit alle Ausgaben auch im Alter finanzierbar bleiben. Dazu eine Vermögensstrategie – von der Nutzung im Alter bis zur (Rest-) Übertragung an die nächste Generation. Wer gelassen und mit Vorfreude auf den Ruhestand hinarbeiten möchte, kommt um einen solchen Plan nicht herum. Und dieser muss auch belastbar sein und nicht nur den trügerischen Anschein von Sicherheit erwecken. Denn die Komplexität ist groß und weder die gesetzliche Rentenversicherung noch Versorgungswerke zeigen einem auf, mit wie viel Geld man wirklich rechnen kann. Auch wo später noch unterschiedliche Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgehen und wie hoch der Wert des Geldes in Zukunft sein wird, bleibt offen. Hier braucht es daher Expert:innen für Ruhestandsplanung, von denen man Klarheit bekommen kann, worauf es in diesem Lebensabschnitt ankommt. Und die einem aufzeigen, womit man netto wirklich rechnen darf. Auch wenn das sicher etwas Zeit und Geld kosten wird – sich mit Klarheit und dem richtigen Konzept auf den eigenen Ruhestand vorzubereiten, lohnt sich in jedem Fall. Denn die erhoffte Traumzeit kann nur genießen, wer sorgenfrei und finanziell abgesichert ist.

ANDRÉ ZOELLNER