Fonds Finanz und IDEAL Versicherung kooperieren

Das Portfolio der Fonds Finanz wird damit um weitere hochwertige Lösungen aus den Bereichen Lebens- und Sachversicherung erweitert, die allen Vertriebspartnern ab 17. April 2024 zur Verfügung stehen.

Die IDEAL Versicherungsgruppe ist bekannt für ihren Fokus auf die Absicherung von biometrischen Risiken. Vermittler der Fonds Finanz können künftig im Bereich Leben von dem leistungsfähigen Angebot an Pflege-, Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen profitieren. Im Sachversicherungsbereich werden die klassischen Produkte wie die Unfall-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung angeboten.

„Wir freuen uns, dass wir die IDEAL als aktiven Partner an Bord haben und damit die Produktpalette für unsere Makler weiter ausbauen können. Mit neuen Kooperationen zielen wir immer darauf ab, unser Angebot und unseren Service für die Vertriebspartner der Fonds Finanz kontinuierlich zu verbessern. Eine umfassende Auswahl an verschiedenen Tarifen stellt sicher, dass unsere Makler in jeder Beratungssituation die passende Absicherung anbieten können“, sagt Christine Schönteich, Geschäftsführerin der Fonds Finanz, und führt weiter aus: „Daher ist es schön, dass die Kooperation mit der IDEAL reaktiviert wurde. Wir sind uns sicher, dass alle Seiten von der erneuten Zusammenarbeit profitieren werden.“