FLEXX-Markendach: uniVersa etabliert sich bei den Spitzenanbietern

Dies bestätigen drei unabhängige Produktratings. Damit hat sich die uniVersa bei den Spitzenanbietern auf dem Markt etabliert.

Das Softwarehaus Softfair hat in einem aktuellen Leistungsrating 6.500 Tarifvarianten zur Privat-Haftpflichtversicherung untersucht. Geprüft wurden sie aus dem Blickwinkel von den vier Zielgruppen: Single, Familie, Paare und Single mit Kind. Der FLEXXprotect-Tarif best der uniVersa überzeugte hier in alle Kategorien und wurde viermal mit der Bestnote „Hervorragend“ ausgezeichnet. Bei der Hausratversicherung konnte der FLEXXhome-Tarif best die Analysten von Ascore überzeugen. Sie hatten ihr Scoring zur Hausratversicherung aktualisiert und die Angebote neuerdings auch nach Nachhaltigkeit, Cyberschutz und Unterversicherungsverzicht bewertet. Mit 63 Scoring-Punkten erreichte die uniVersa im Gesamtergebnis die Maximalpunktzahl und erhielt die Bestbewertung „Herausragend“ verliehen. Auch der Kfz-Tarif FLEXXdrive der uniVersa kam auf den Leistungsprüfstand. Die Ratingagentur Franke und Bornberg untersuchte die Marktangebote anhand von 65 Kriterien zu Leistungshöchstsätzen, Transparenz der Bedingungen, Leistungsumfang, Ausschlüsse und Leistungsvoraussetzungen. Auch hier wurde die uniVersa mit der Höchstbewertung „FFF+/Hervorragend“ ausgezeichnet.

(uniVersa)